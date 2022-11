Pourquoi WhatsApp lance une fonction pour s'écrire à soi-même

Il y a du nouveau sur WhatsApp. La messagerie aux 2 milliards d'utilisateurs a commencé à déployer dans le monde entier une fonctionnalité permettant de discuter avec soi-même. Appelée "Message yourself" ("Message à vous-même"), cette option fait apparaître le nom de l'utilisateur en tête des suggestions au moment d'ouvrir une nouvelle fenêtre de discussion afin de pouvoir s'envoyer rapidement une note, un rappel, une liste ou un lien que l'on souhaite pouvoir retrouver plus tard, avec la possibilité d'épingler la conversation pour la conserver tout en haut de la pile de messages à l'ouverture de l'application.

Anecdotique en apparence, cette fonctionnalité, annoncée dès le mois d'octobre par le site spécialisé WABetaInfo, fait écho à un véritable besoin du public. Si s'écrire à soi-même peut sembler étrange de prime abord, ce substitut au presse-papier est plébiscité par des millions de personnes qui s'envoient des mails sans sujet ou des SMS à elles-mêmes pour conserver des éléments dans un espace accessible sur plusieurs appareils en contournant le restrictions propres aux écosystèmes. C'est par exemple le moyen le plus simple de transférer un lien ou un ficher d'un PC Windows vers un iPhone ou inversement.

D'abord dévolue aux messageries électroniques, cette fonction de pense-bête numérique est aujourd'hui proposée par la plupart des messageries, comme Messenger, Instagram, Telegram ou Messages d'Apple, qui permet aussi d'épingler ses notes personnelles en haut de la liste des messages sur un iPhone. Apple en a aussi fait une application dédiée, les Notes, qui se synchronisent automatiquement entre les différents appareils connectés à un même compte Apple. La messagerie Signal propose une fonction similaire, les Notes to self, qui fonctionnent de la même façon avec les appareils liés à un compte Signal. La messagerie collaborative Slack va plus loin dans l'auto-chat en ajoutant la possibilité de définir des rappels ou d'intégrer des rendez-vous à son calendrier.

