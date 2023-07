ÉDITO - Twitter : le projet X d'Elon Musk

Twitter n’existe plus. Elon Musk a décidé de transformer le réseau social et de la baptiser "X", car il compte bien gagner de l’argent et pour répondre à la concurrence du chinois WeChat, de Méta, la maison mère de Facebook et de OpenAI, le créateur de ChatGPT. C’est aussi le signe de la prise de pouvoir absolue d’Elon Musk sur le réseau social avec une lettre qui est une signature pour lui. "Bientôt nous dirons adieu à Twitter et à tous les petits oiseaux" a-t-il écrit le 23 juillet dernier.

Le X est présent partout dans la vie d’Elon Musk depuis qu’il est connu. C’est la base du prénom d’un de ses enfants. C’est le nom de sa première entreprise x.com, une banque en ligne qu’il avait ensuite rebaptisée PayPal. C’est le nom de son entreprise spatiale SpaceX. C’est l’un des modèles de Tesla. Et ça correspond à l’image qu’Elon Musk a de lui-même dans l’univers du business : une énigme, une inconnue mathématique X. Il compte aussi lancer sa propre intelligence artificielle qui s’appellera X.AI

Pourquoi effacer cette marque mondialement connue ?

Rebaptiser Twitter est une aberration en termes de marketing. Le réseau social a été lancé en 2006. Au départ, le tweet, c’est le cui-cui de l’oiseau. Mais l’entreprise est devenue tellement influente parmi les personnalités en vue du monde entier, artistes, personnalités politiques ou religieuses, dirigeants d’entreprises et journalistes que le mot est entré dans le langage courant. C’est un capital rarissime pour une marque. Utiliser le verbe tweeter, c’est comme ouvrir son frigidaire ou remplir son Caddie. Logiquement, ça vaut de l’or.

La société de Mark Zuckerberg est en embuscade, et sa proie, c’est l’oiseau bleu Twitter. Il y a quelques semaines, META a lancé son propre réseau, Threads. Au moment où Elon Musk froisse ses abonnés, le succès de Threads est phénoménal et inédit puisqu’il a séduit plus de 100 millions d’abonnés en moins d’un mois, parce qu'il s'agit de l’alternative à Twitter. Pour les adeptes de l’oiseau bleu, c’est un moyen de s’envoler loin d’Elon Musk et de lui donner une bonne leçon car le patron de Tesla a froissé ses propres clients.

Elon Musk veut rendre Twitter rentable

Il a payé l’entreprise 40 milliards d’euros, il y a 18 mois. Depuis, il cherche à inventer le réseau social payant avec des revenus récurrents qui ne dépendent pas uniquement de la publicité ou de la vente des données personnelles. Il a donc proposé un abonnement payant pour garder le badge bleu. Première humiliation pour tous les gros comptes Twitter, les plus influents.

Il a limité le nombre de Tweets consultables par jour si on ne paie pas l’abonnement mensuel ainsi que le nombre de messages personnels. Socialement, il a licencié par mail la moitié des effectifs avant de se rendre compte qu’il lui manquait beaucoup de compétences, au point de rappeler certaines personnes virées quelques jours plus tard. Musk a même dû reconnaitre il y a quelques jours que le groupe avait perdu la moitié de ses revenus publicitaires en un an.

Le projet d’Elon Musk est plus vaste que Twitter, c’est aussi pour ça qu’il le rebaptise. Ça doit devenir le projet Musk, le Projet X, sur un modèle qui ressemble au chinois WeChat : un réseau social, un outil d’appels et de vidéos, une plateforme musicale, un outil de paiement en ligne avec des services payants. Le tout associé