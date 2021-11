Nasa : la sonde Parker bat un record de vitesse et de distance avec le soleil

Elle était déjà l'objet le plus rapide fabriqué par l'Homme. Elle est désormais la sonde s'étant le plus rapprochée de la surface du Soleil. Le sonde Parker se trouvait dimanche 21 novembre à - seulement - 8,5 millions de kilomètres de la surface solaire.

Parker a atteint ce point de record en étant propulsée grâce au survol de la planète Vénus le 16 octobre dernier. Lancée par la Nasa en 2018, la sonde a pour objectif d'étudier la partie extérieur de l'atmosphère duc Soleil, appelée "couronne solaire".

En plus d'atteindre une vitesse maximale de 163 kilomètres par seconde, soit 586.800 kilomètres par heures, Parker devrait battre de nouveaux records dans les années à venir, rapporte Numerama. En décembre 2024, elle pourrait se trouver à moins de 6,2 millions de kilomètres de l'étoile, à une vitesse de 192 kilomètres par seconde. À cette vitesse, une voyage entre Londres et New York se fait en 29 secondes.