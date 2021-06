Le tamagotchi va se muer en montre connectée pour ses 25 ans

Après avoir occupé les poches de dizaines de millions d'enfants dans les années 90, le tamagotchi va bientôt s'inviter dans les écrans de montres connectées. Bandai Namco, la société à l'origine du célèbre animal de compagnie virtuel, a annoncé le lancement en novembre d'une version moderne de son fameux personnage pour célébrer le vingt-cinquième anniversaire du produit, qui fut un véritable phénomène de société au Japon et en Occident à l'orée des années 2000.

La nouvelle itération de l'appareil sera intégrée à une montre intelligente aux coloris acidulés. Les utilisateurs pourront s'occuper de leur tamagotchi - c'est-à-dire le divertir, le nourrir ou le laver à n'importe quelle heure du jour et de la nuit afin qu'il grandisse et vive le plus longtemps possible - directement depuis leur poignet avec les commandes tactiles de l'écran ou en le sollicitant avec la voix. La montre offrira aussi des fonctionnalités basiques avec une autonomie de 30 heures au total.

Le Tamagotchi Smart est pour l'instant annoncée au Japon pour le 23 novembre pour un prix estimé aux alentours de 60 euros. Les utilisateurs pourront aussi acheter des accessoires vendus séparément pour améliorer leur compagnon. On ignore à ce jour si l'appareil sera mis en vente en France et dans d'autres marchés ou s'il sera possible de se faire livrer l'appareil à l'international. Une loterie officielle sera mise en ligne pour acheter le produit.

Avec cet énième projet, Bandai tente à nouveau de surfer sur le fructueux filon de son célèbre concept. Vendu à plus de 80 millions d'exemplaires depuis sa création en 1996, le tamagotchi a été décliné dans de nombreuses versions au fil des ans. Il a aussi donné son nom à des dizaines de jeux vidéo et applications basés sur sa licence officielle.