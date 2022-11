La Cabrik : la gouvernance de solutions

En 2020, Nicole Degbo, fondatrice et dirigeante de La Cabrik, a participé à une étude sur la gouvernance des PME et ETI avec BPIFrance dont certains enseignements sont frappants : la stratégie occupe à peine 19% de l’agenda des dirigeants, et seulement près de 40% des dirigeants savent définir à quoi correspond la gouvernance.

Elle souligne la différence d’approche de la gouvernance à la française vs à l’américaine. Les anglo-saxons nae sont pas parfaits, mais le sujet est abordé avec plus de sérieux et de regard critique car ils savent que la gouvernance est un levier de performance très puissant.

Élément primordial d’une société, la gouvernance peut se définir comme « le socle, la colonne vertébrale qui fait l’entreprise ; et elle se compose de la raison d'être, de ses principes directeurs, ainsi que des valeurs et de la culture d’entreprise qui vont structurer le management et le leadership, en commençant par influencer le choix des personnes recrutées ». C’est donc un instrument essentiel qui influence de manière fondamentale toute l’entreprise et ses activités.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info

Cette notion guide aujourd’hui Nicole Degbo dans l’accompagnement qu’elle propose à ses clients : des entreprises de toute taille dans tous les secteurs et même des particuliers. Sur le volet des entreprises, La Cabrik est essentiellement sollicitée pour réguler des crises de gouvernance ou systémiques, pour des revues stratégiques, pour réaliser un diagnostic ou une innovation sociale, pour accompagner la phase d’intégration post-fusion, pour challenger les modèles économiques ou sociaux ou pour accompagner la succession de dirigeant.

« Réinventer le demain des industries et des métiers d’hier »

Ce qui guide Nicole durant ces missions, c’est vraiment d’instaurer une gouvernance performante et humaine. « Mon travail est de réinventer le demain des industries et des métiers d’hier grâce à une expertise pointue sur les problématiques du travail et la compréhension très fine des leviers de changement. », explique-t-elle.

La Cabrik stimule ses clients à faire émerger, eux-mêmes, leurs propres solutions afin d’incarner leur stratégie auprès des collaborateurs et les accompagner au mieux dans une dynamique d’exécution de qualité.

Cette approche contribue à poser des solides fondamentaux de gouvernance opérationnelle pour renforcer l’entreprise et lui permettre d’évoluer avec une forme d’assurance dans un monde qui accélère et face à une concurrence américaine et chinoise sans pitié. « Le monde se durcit, il faut regarder la brutalité des faits et faire ce qu’il y a à faire. Il va falloir acculturer le marché au fait que le monde qui vient va être d'une très grande violence. Si les entreprises ne se transforment pas avec des changements profonds et qui ont du sens, beaucoup d’entre elles ne survivront pas », poursuit Nicole.

Pour ce faire, cette dernière ambitionne de créer un pont entre la tech et l’humain, deux vecteurs de croissance qui doivent s’équilibrer, à peine de créer de forts dysfonctionnements dans une entreprise. En plus de ses missions, La Cabrik se place comme une agitateur du travail et des idées, avec une stratégie éditoriale originale qui anime le site internet avec beaucoup de régularité, un nouveau livre, des podcasts à venir et je l’espère, un jour, une fondation.

Créée comme un rêve, une utopie, La Cabrik est aujourd’hui le sparring partner de nombreux dirigeants et la fierté de sa fondatrice.