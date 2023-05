C'est à la fois fascinant et inquiétant. Pour la première fois, une intelligence artificielle a lu les pensées d'un homme. À Austin, au Texas, des chercheurs ont réussi à transformer des pensées en texte, grâce à une intelligence artificielle (IA).

L'expérience a eu lieu dans un caisson IRM. Pendant 16 heures, réparties sur plusieurs séances, trois volontaires ont écouté des histoires et des podcasts. Le principe : à chaque mot entendu correspond une variation du flux sanguin. Une fois ce signal capté, il faut le décoder et c'est ce qu'a réussi à faire un décodeur de langage, autrement dit une IA.

Les flux sanguins des volontaires ont donc été traduits en mot. À noter que le décodeur ne peut fonctionner que sur des activités cérébrales sur lesquelles il s'est déjà entraîné. Par exemple, lorsqu'un des participants a entendu "Laissez-moi tranquille", le logiciel a transcrit : "Je t'avais dit de me laisser tranquille". Même si les mots sont un peu mélangés, le résultat reste tout de même assez proche.

Les IA pourront-elles bientôt nous remplacer ?

Ces expériences ne sont pas nouvelles, comme le rappelle Jean-Gabriel Ganascia, professeur d’informatique à la Sorbonne et spécialiste de l'IA : "Les spécialistes des neurosciences essaient depuis des années d'établir des corrélations entre l'activité cérébrale d'un côté et les activités cognitives."

S'il note que pour cette expérience, les scientifiques ont eu à faire à un décodage de mots, il existe aussi un décodage d'images et même de la volonté : "On peut ainsi avoir des interfaces homme-machine permettant à une personne paralysée de commander des actions."

En revanche, le spécialiste précise bien qu'il n'existe pas "d'écriture" dans le cerveau : "On est capable de savoir ce qu'il s'y passe, mais y faire rentrer des choses par le biais de système électronique, ça on ne sait pas. Et heureusement d'ailleurs !"

Alors qu'un rapport américain estime que 300 millions d'emplois pourraient être remplacés par les IA, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle ? "Ce n'est pas une révolution, mais une évolution extraordinaire", affirme Jean-Gabriel Ganascia. "Mais attention, il n'y a pas d'esprit derrière la machine, elle ne pense pas. Ce sont des perroquets qui utilisent l'aléatoire et ils ne faut pas leur faire confiance !"

