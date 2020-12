publié le 12/12/2020 à 14:37

Une pluie d'étoiles filantes. C'est entre une et deux heures du matin dans la nuit du 13 au 14 décembre qu'il sera possible de l'observer, à condition de s'éloigner de toute source de pollution lumineuse. À cette période, la Terre passe dans ce nuage à la vitesse de 30 km/s (soit plus de 100.000 km/h).

Cette pluie d'étoiles filantes porte le nom scientifique de "Géminides", comme le souligne BFMTV. Issu de la constellation des Gémeaux, et notamment de l’astéroïde 3200 Phaéton qui s'approche tous les ans de la Terre, ce nuage de poussières particulaires devient incandescent lorsqu'il pénètre dans l'atmosphère.

Selon Le Figaro, le maximum d'étoiles filantes est attendu pour la deuxième partie de la nuit, entre 1h et 2h du matin lundi. Il est conseillé de s'éloigner le plus possible des lumières des villes et de se mettre face au sud pour admirer le spectacle.