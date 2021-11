Charles K. Kao, père de la fibre optique, naissait il y a 88 ans

Google rend ce 4 novembre hommage à Charles K. Kaon qui naissait il y a 88 ans jour pour jour. Ce physicien américano-britannique d'origine chinoise est considéré comme le père de la fibre optique, technologie qui nous permet aujourd'hui d'utiliser l'internet à haut débit.

Charles Kuen Kao est né le 4 novembre 1933 à Shanghai, en Chine. Après une scolarité brillante, il étudie le génie électrique en Angleterre tout en travaillant en temps qu'ingénieur dans une entreprise où ses collègues inventent notamment le laser en 1960.

En 1966, après avoir obtenu son doctorat, Charles Kuen Kao et son confrère George Hockham publient un article révolutionnaire dans lequel ils proposent que des fibres fabriquées avec du verre purifié pourraient transporter un gigahertz d'informations sur de longues distances à l'aide de lasers. Charles Kuen Kao dirige le développement de cette technologie et, en 1977, le premier réseau téléphonique transporte des signaux en direct via des fibres optiques. La décennie suivante, Charles Kuen Kao supervise la mise en œuvre de réseaux de fibre optique à travers le monde.

En 2009, Charles Kuen Kao reçoit le prix Nobel de physique "pour ses réalisations remarquables en matière de transmission de la lumière dans les fibres optiques pour la communication".

Charles K. Kao dans le Doodle du jour Crédit : Google