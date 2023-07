Apple Plans, Google Maps : des nouveautés arrivent sur les smartphones des Français

Il y a du nouveau dans vos applications de cartographie sur iPhone, comme sur Android. Apple et Google ont annoncé récemment l'implémentation de données plus détaillées et de nouvelles options de navigation pour enrichir l'expérience des utilisateurs français de Apple Plans et Google Maps.

Engagé dans un travail de reconstruction de son application Plans depuis maintenant 5 ans pour refaire son retard sur Google Maps, Waze ou Coyote, Apple propose désormais des cartes plus précises dans une vingtaine de villes mondiales, comme New York, Los Angeles ou Londres, avec des vues en trois dimensions et des modes de navigation immersifs inspirés du célèbre Google Street View de son concurrent.

Paris est depuis peu la première ville française à profiter de ces cartes enrichies qui offrent une représentation plus précise des bâtiments, des routes, de la végétation et des dénivelés. Une trentaine de lieux emblématiques de la capitale ont été modélisés pour l'occasion, comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Champs de mars, le Grand Palais, le Moulin rouge ou la Gare du Nord. Apple n'a pas encore communiqué sur l'arrivée de ses cartes en 3D dans de nouvelles villes françaises. Mais l'application propose déjà des itinéraires pour piétons en réalité augmentée à Lyon, Marseille et Nice.

Autre ajout pour la France, Apple Plans prend désormais en charge les itinéraires à vélo pour faciliter les déplacements des cyclistes. Jusqu'à présent, l'application ne proposait que les trajets en voiture, en transports en commun ou à pied. La marque permet désormais aux cyclistes de programmer un itinéraire entre deux endroits, qu'il est possible de suivre directement sur l'Apple Watch, en choisissant d'éviter les routes très fréquentées, les travaux mais aussi les dénivelés trop importants.