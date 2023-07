AidesGPT, une IA pour trouver les aides sociales auxquelles vous avez droit

Une intelligence artificielle pour trouver rapidement les aides sociales auxquelles vous avez droit. Comme le rapporte Le Parisien, le site Mes-Allocs.fr a lancé il y a une semaine AidesGPT, un robot conversationnel dédié aux prestations sociales basé sur la technologie sous-jacente à ChatGPT.

Ce site commercial a été fondé il y a 5 ans par une entreprise désireuse de lutter contre le non recours aux droits d'allocataires potentiels. Avec AidesGPT, il entend permettre au million d'internautes qui le visite chaque mois de connaître les aides financières qui leurs sont accessibles en posant simplement des questions dans un chat. L'outil est proposé gratuitement aux utilisateurs après inscription et l'enregistrement d'une adresse email. Il coûte un peu moins d'un centime d'euro par requête à l'entreprise, qui utilise la version GPT3.5 Turbo pour le faire fonctionner.

"On avait beaucoup de données en interne issues des réponses apportées en direct par nos conseillers et des questions posées dans les commentaires des 3.000 articles du site rédigés par des juristes. On s'est demandé comment se servir de cette base et des informations externes accessibles sur les documents officiels issus des sites des impôts et des services publics pour concevoir un modèle qui apprend et répond de la manière la plus juste et simple aux utilisateurs qui se posent des questions sur leurs droits", résume Joseph Terzikhan, fondateur de Mes-Allocs.fr, joint par RTL.