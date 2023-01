Comment le soldat inconnu a-t-il été choisi ?

Dès novembre 1916, alors que la bataille de Verdun fait rage, on songe à rendre hommage à tous ces soldats morts pour la France. En septembre 1919, un projet de loi est voté. Il s'agit ensuite de choisir ce soldat inconnu et il y a malheureusement le choix : il y a eu 1,3 million de morts pour la France pendant la Grande Guerre.

On décide alors d’exhumer les corps de huit soldats non identifiés dans les huit régions où les combats ont fait rage. Pour l’inhumation, on songe d’abord au Panthéon mais il est plutôt dédié aux intellectuels ; on choisit finalement l’Arc de Triomphe.

C’est un jeune soldat de 21 ans, pupille de la Nation, engagé volontaire et blessé au combat qui devra les départager : le caporal Auguste Thin.

Les corps de 8 poilus anonymes sont placés à la citadelle de Verdun le 8 novembre 1920. Auguste Thin pose un bouquet sur le cercueil choisi. Le 11 novembre 1920, le soldat inconnu rejoint l’Arc de Triomphe.

Un visage lui a été donné. Dans un projet de L’Historial de la Grande Guerre, les photos de 30.000 hommes et femmes des pays belligérants ont été superposées. Au total, 60.000 photos ont été mélangées numériquement. Grâce à un algorithme, un visage représentatif, universel, a été créé : le Visage Inconnu.

30.000 portraits ont servi à donner un visage au Soldat inconnu qui repose sous l'Arc de Triomphe, à Paris Crédit : Historial de la Grande guerre de Péronne

