Ma nouvelle activité physique préférée, c'est le pilates. C'est une activité sportive entre le yoga et la musculation pour vous donner une idée. Le pilates est LA méthode de renforcement des muscles profonds du corps.

Situés sous les dorsaux et les abdominaux, comme le muscle abdominal transverse, ils participent au maintien du buste, du bassin et des jambes. Le pilates cible donc ces muscles grâce à des exercices fonctionnels d'équilibre et de gainage. Cette pratique améliore beaucoup la stabilité mais aussi la force en travaillant l'ensemble du corps.

Dans une séance de pilates, on souffre en silence (lol). Je plaisante. En fait, une séance de pilates est une séance de renforcement musculaire complet, plutôt agréable, où on enchaîne en douceur des exercices debout ou au sol... le but étant de ressentir chaque mouvement, de l'exercer avec précision et sans précipitation.

On va travailler les abdominaux, les fessiers, le périnée, les adducteurs, le dos avec des exercices ciblés... Le pilates se décline bien sûr selon plusieurs techniques avec des exercices au poids de corps, l'utilisation de matériel comme des ballons, des élastiques voire même des séances sur des machines dédiées.

Un corps tout neuf après 30 séances

Les bienfaits sont nombreux. Voici ce que disait le fondateur du pilates : "Après 10 séances, vous sentez la différence. Après 20 séances, vous voyez la différence. Et après 30 séances, vous avez un corps tout neuf !". Je vous ai parlé du renforcement musculaire profond qui va améliorer votre posture ce qui peut soulager des douleurs de dos, de hanche, des douleurs cervicales. Grâce au travail des abdominaux, le ventre se raffermit. Globalement tout le corps se renforce, se raffermit et se dessine progressivement.

Le pilates ressemble au yoga. Oui, car cette pratique améliore aussi la souplesse et les amplitudes articulaires, ce qui participe aussi à soulager des douleurs. De même, la respiration a beaucoup d'importance en pilates, comme en yoga, elle doit être coordonnée aux mouvements pour recentrer son attention sur chaque mouvement et avoir un maximum de contrôle de son corps. On peut dire que le pilates permet une forme de relaxation par de la méditation tout en étant en action ! De facto, le renforcement associé à la souplesse diminue le risque de blessures.

Le pilates est accessible à n'importe quel âge, de 7 à 77 ans, même + ! Les enchaînements sont doux, pas traumatisants et peuvent être adaptés en fonction du niveau de chacun. Pour vous répondre, oui le pilates travaille le périnée donc idéal pour retrouver un plancher pelvien tonique après l'accouchement.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info