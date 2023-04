Que réservent les astres au Verseau au mois de mai 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 janvier au 19 février.

Climat général

Pour une fois, le Taureau ne sera pas très dominant, c'est plutôt le Bélier qui reste fort grâce à l'entrée de Jupiter dans ce signe. Et si vous n'aviez pas la forme ces derniers temps, croyez-moi, vous allez la récupérer. Et ce sera très mental ! C'est dans votre tête que cela se passera, quelqu'un vous dira ce qu'il faut vous dire pour vous stimuler (un coach, un proche qui vous connaît bien) et ça marchera comme sur des roulettes. C'est le bon mois pour entreprendre et démarrer quelque chose sur les chapeaux de roues.

Vie quotidienne

2e et 3e décan, jusqu'au 24 Mars occupera votre secteur d'argent et si cela peut être contrariant pour le 2e décan parce qu'il faudra réclamer ce qu'on vous doit, ou que vous aurez un important achat à faire et qu'il faudra peut-être emprunter, pour le 3e décan, la rencontre de Mars et de Neptune peut avoir des effets difficiles à imaginer. Soit vous gagnez à l'Euromillions, ou vous faites une affaire juteuse, soit au contraire vous perdez une grosse somme. Tout l'un ou tout l'autre. 1er décan, Mars en Bélier à partir du 24, associée à Jupiter, sera un pur concentré d'énergie.

Vie amoureuse

Tout au long du mois, jusqu'au 28, Vénus occupera le signe du Bélier, un secteur du zodiaque qui parle de liaison, de connexions, de flirt, bref, de tout ce que vous aimez. Il y aura quelqu'un dans votre entourage qui va à la fois vous stimuler intellectuellement et vous donner envie aussi de prendre du bon temps avec lui/elle. Il y aura de la complicité entre vous, mais il y aura aussi un peu de compétition, juste assez pour que vous ne vous ennuyiez pas. Même chose si vous êtes déjà en couple.

En aparté

C'est à une pleine Lune que vous aurez affaire le 16. Elle ne sera pas la meilleure de l'année pour le 3e décan, à cause de sa dissonance avec Saturne ; le Soleil, comme la Lune, regarderont Saturne de travers et cela créera des difficultés. Si vous avez un choix professionnel à faire par exemple, vous serez tiré en arrière par un passé auquel vous ne voulez pas renoncer, et en même temps poussé par le désir de progresser et d'atteindre des sommets.

