L'horoscope du vendredi 10 février 2023

Bélier

La rencontre de Vénus et de Neptune se fait en Poissons, votre 12ème secteur, celui qui pour vous représente à la fois les soucis, les ennuis, et également le domaine du faux, des illusions. Vous pourriez donc ressentir une déception personnelle sur le plan amoureux ou financier, à moins que ça ne soit un aspect collectif, ressenti par tout le monde et qui touche l'économie du pays, laquelle serait en mauvaise posture.

Taureau

Pour vous, et surtout pour le 3e décan, la rencontre Vénus/Neptune est très agréable car elle ouvre tout grand votre coeur. Vous serez donc encore plus sensible aux marques d'amitié et d'amour. Mais vous pourriez aussi croiser quelqu'un qui exercera sur vous un mystérieux charme qui vous retournera les sens (d'ici le 17). Mais veillez à ne pas trop idéaliser des personnes qui ne le méritent pas.

Gémeaux

Au positif, la rencontre entre Vénus et Neptune qui touche le 3e décan peut correspondre à l`impression (réelle ou imaginaire) que le succès est à votre portée et même, pour certains, qu'il est vraiment là... L'amour peut également vous transporter au 7ème ciel. Toutefois, au négatif, vous risquez une grosse désillusion, quelqu'un vous ayant beaucoup déçu. Attention également à toute relation de dépendance qui s'accentuerait.

Cancer

Il n'y aura pas plus romantique que vous aujourd'hui. On peut se demander si vous serez vraiment dans la réalité, la dimension de rêve et d'imaginaire étant plus importante que d'habitude - et cela va durer à peu près jusqu'au 17. Essayez de garder un pied sur terre, même si vous avez fait une rencontre réelle et que vous êtes emballé. Trop sensible à la séduction de l'autre, vous risquez de vous tromper sur lui/elle.

Lion

3ème décan, vous serez sensible à la conjonction de Vénus et de Neptune, mais attention elle peut être " dangereuse " pour vous. C'est-à-dire que vous serez très attiré par une personne dotée d'un fort magnétisme, vous pourriez même être ébloui au point de perdre le sens des réalités. Heureusement que Saturne est là pour vous rappeler qu'elle existe... Mais ce sera éventuellement au prix d'une désillusion.

Vierge

En face de votre 3ème décan, une conjonction entre Vénus et Neptune est en train de se former et elle peut vous mettre la tête à l'envers ! En effet, vous risquez d'être très séduit par quelqu'un et si vous n'êtes pas libre, ce sera un problème. Et même si vous êtes libre... Cette personne peut vous jeter de la poudre aux yeux et vous n'en serez pas conscient. Essayez de rester objectif, de ne pas être totalement admiratif.

Balance

Dans votre signe, la Lune valorise Vénus, votre maître, alors que celle-ci entame une conjonction trompeuse avec Neptune. Donc surveillez vos choix dans tous les domaines, ils peuvent être basés sur de fausses valeurs. Idem si vous rencontrez quelqu'un, vous pourriez lui attribuer des qualités qu'il ou elle n'a pas. Prenez le temps de bien connaître cette personne, et essayez de vous renseigner sur lui/elle.

Scorpion

Vous éprouverez des sentiments totalement inconditionnels dans les prochains jours (jusqu'au 17) surtout si vous êtes du 3e décan. Cela peut s'adresser à un enfant, un parent, ou à l'élu/e de votre coeur. En tout cas, ces sentiments vous envahiront et seront exaltants. La rencontre de Vénus et Neptune en Poissons peut aussi avoir un côté un peu mystique, en conséquence de quoi vos sentiments pourraient s'adresser à un être divin.

Sagittaire

Né après le 13 décembre, vous serez très sensible à la rencontre entre Vénus et Neptune. Soit parce que vous éprouverez soudain de l'indifférence pour quelqu'un que vous êtes censé aimer, soit au contraire parce que vous vous apercevrez du lien de dépendance que vous avez avec cette personne... ou avec quelque chose. En tout cas, cet aspect indique que vous pourriez ouvrir les yeux, ce qui est déjà un premier pas.

Capricorne

Cette rencontre entre Vénus et Neptune est excellente pour vous, surtout né après le 11 janvier. Certes, elle est très imaginative, mais elle est aussi romantique et si vous êtes amoureux, vous le serez bien plus sous cette conjoncture (jusqu'au 17). Toutefois, dans un autre registre, vous pouvez avoir soif de connaissances ou encore avoir envie de vous amuser, de faires des rencontres et même de pousser un flirt un peu plus loin.

Verseau

Vénus a entamé une conjonction avec Neptune qui va durer jusqu'au 17. Pour vous, c'est un aspect généreux, autant sur le plan sentimental que pécuniaire. Si vous êtes joueur, tentez votre chance, car avec Neptune tout prend une grande ampleur. L'argent, l'amour... mais aussi les illusions et les déceptions si ces deux planètes n'étaient pas en très bonne position le jour de votre naissance.

Poissons

Dans votre 3e décan (né après le 11 mars) Vénus rencontre Neptune pendant plusieurs jours. De deux choses l'une : soit vous allez déborder d'amour, de romantisme, de rêves qui vous feront frissonner, soit vos allez au-devant d'une désillusion. Même chose avec l'argent : il pourrait littéralement couler à flots, à moins que vous ne vous imaginiez avoir gagné au Loto... Dans ce cas, canalisez-vous côté dépenses.

