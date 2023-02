L'horoscope du samedi 25 février

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mercure sera votre meilleure amie dans les prochains jours, d’ailleurs il semble que vous aurez plus de contacts avec vos amis réels, ceux sur qui vous pouvez compter et qui comptent sur vous ! Il semble que vous devrez peut-être aider l’un d’entre eux, matériellement ou moralement, à moins que ça ne soit vous qui ayez besoin d’aide, auquel cas vous n’aurez qu’à faire un signe. Une proposition imprévue peut aussi être au programme.

Taureau

Toujours chez vous, la Lune s’affronte à Mercure et si vous êtes du 3e décan, vous pourriez vous sentir rejeté par un proche, voire par un ami. En tout cas, c’est ainsi que vous interprèterez son attitude. Et si vous vous trompiez ? Il ou elle a peut-être répondu légèrement et sans y prêter vraiment attention à l’une de vos demandes, et vous le vivez comme un rejet alors qu’il ou elle est peut-être vraiment occupé/e à autre chose ?

Gémeaux

Les évolutions de Mercure la conduisent à vous envoyer de bonnes vibrations, 3e décan. Vous allez vous sentir plus libre de vous exprimer, ou alors vous travaillerez sur un dossier passionnant. Et si vous faites un travail manuel, vous en ferez deux fois plus que d’habitude, à un rythme soutenu, et ce que vous ferez sera très apprécié de ceux qui vous entourent ou de votre clientèle si vous en avez une (jusqu’au 2 mars).

Cancer

Si ceux du 1er décan ont de bonnes raisons d’être contents et satisfaits de leurs résultats, le 2e décan est beaucoup moins chanceux, à cause de l’administration et des tracasseries qu’elle peut causer. En réalité, vous n’avez pas tous le même Jupiter (cela dépend de l’année de naissance) et la planète peut, en conséquence, avoir un côté positif ou pénible, à cause de tracasseries juridiques ou administratives. Souvent à la suite à un héritage, ou à une demande de réparation.

Lion

3ème décan, l’opposition de Mercure est positive pour l’instant. Peut-être pas la semaine prochaine, mais pour le moment il est question d’invitations, de propositions et d’accords à entériner. Vous pouvez vous engager en toute confiance, mais dès le 3 mars il faudra prendre le temps de la réflexion avant de signer quoi que ce soit. Par ailleurs, en couple, il est important de dialoguer en ce moment : pas de non-dits svp.

Vierge

Un week-end propice aux départs, aux vacances ou à tout ce qui peut vous changer les idées, vous en avez besoin. D’après Mercure, votre planète, vous êtes un peu débordé en ce moment ! Et c’est valable pour les trois décans, chacun ayant une planète pour le stimuler. Le 1er c’est le Soleil et son éclairage sur votre vie sociale, le 2e c’est Mars et une surcharge mentale, le 3e c’est Mercure à partir d’aujourd’hui et des problèmes à venir avec un/e collègue.

Balance

Vous bénéficierez jusqu’au 2 mars de bons influx de Mercure. Ils indiquent que vous saurez vous faire des relations, ou que vos collègues apprécieront votre créativité, notamment 3e décan. En outre, un petit déplacement pourrait se révéler très agréable, qu’il s’agisse de partir en vacances (Mercure occupe un secteur lié aux plaisirs) ou de faire un travail qui vous met en valeur. 1er décan, gardez l’oeil ouvert, une rencontre est possible.

Scorpion

Vous aussi, 3e décan, vous serez sensible au transit de Mercure dans le 3e décan du Verseau. Vous chercherez à vous distinguer des autres à travers ce que vous direz ou ce que vous ferez. Vous aurez également, pour certains, un esprit de contradiction très accentué et cela énervera beaucoup vos proches ! Par ailleurs, il se peut que vous vous incrustiez quelque part, chez des parents, ou que ce soient eux qui viennent chez vous.

Sagittaire

1er décan, est-ce que par hasard vous n’auriez pas envie de changer de vie, ou, plus compliqué de changer l’idée que vous vous faites de la vie ? Vous pourrez bientôt approfondir la question. En effet, le mois prochain Pluton entre en Verseau et formera pendant longtemps un bon aspect avec vous : les idées qui sont les vôtres pourraient évoluer, se transformer et vous transformer vous-même. Peut-être grâce à un travail sur vous ?

Capricorne

Encore une agréable journée, dans la mesure où vous resterez positif et que vous réaliserez, après mûre réflexion, que toute chose est double. A la fois positive et négative. Comme le jour et la nuit. Mais la nuit est-elle négative ? Bien sûr que non puisqu’elle est faite pour le repos... Aussi, essayez de ne pas regarder le négatif de manière pessimiste comme vous le faites souvent : peut-être que vous pouvez en apprendre beaucoup ?

Verseau

3ème décan, Mercure vient d’arriver chez vous et y restera jusqu’au 2 mars. Profitez-en pour être créatif et communiquer vos idées : plus vous en parlerez, plus elles se développeront et plairont. C’est précisément en les exprimant que vous leur donnez un réalité qu’elles n’ont pas tant qu’elles restent dans votre tête. Une fois partagées, vous pouvez les peaufiner. Attention cependant, à une tendance à couper la parole à vos interlocuteurs.

Poissons

Mercure atteint le 3e décan du Verseau et vous envoie des influx jusqu’au 2 mars. Elle va à la rencontre de Saturne et vous allez vous faire la morale pour une faute qui peut être imaginaire ! ça ne sera probablement pas pour aujourd’hui étant donné que grâce à la Lune du Taureau vous serez certainement plus indulgent avec vous-même que les prochains jours, avec la Lune en Gémeaux. Vous serez votre propre juge, un peu sévère.

