L'horoscope du samedi 21 mai 2022

Bélier

Arrivé en Gémeaux, le Soleil y rencontre Mercure et les deux sont en phase avec Jupiter qui est chez vous. Les échanges, les négociations tourneront en votre faveur, notamment si vous êtes du 1er décan. 3e décan, Vénus est chez vous et vous pourriez entamer une histoire de coeur, ou ranimer la flamme dans votre couple.

Taureau

Les Gémeaux gèrent votre argent et vos possessions, toutes vos possession. Résultat, vous serez tenté de penser que vous avez l'exclusivité sur ceux que vous aimez. Une attitude possessive, parfois jalouse, qui ne plaira pas et vous vaudra des remarques un peu acerbes, et pas plus tard que ce week-end pour le 1er décan.

Gémeaux

Bon anniversaire les amis ! Votre décan est très bien aspecté cette année et vous annonce de beaux développements ces temps-ci et dans les prochains mois. En outre, jusqu'au 28, Vénus sera en harmonie avec Saturne et vous dit que votre relation actuelle est solide ; et si vous êtes célibataire, cela ne vous déplaît pas.

Cancer

Les Gémeaux, qui ont pris les commandes à 3h24 ce matin, sont votre signe d'ombre et gèrent votre imaginaire, lequel sera très actif, parfois trop, pendant la période. 1er décan jusqu'au 1er juin. Un peu de fatigue aussi pour certains, qui auront des baisses de régime par moments. Probablement parce que vous ne dormirez pas assez.

Lion

L'amitié et l'entraide sont en vedette pendant la période Gémeaux, vous devez faire appel à vos relations à tout moment, rien ne se fera en solitaire pendant la période. 1er décan, c'est vous qui êtes en meilleure position, non seulement grâce au Soleil Gémeaux, mais à Jupiter et à Mercure. On vous a peut-être fait une proposition ?

Vierge

En général, les énergies des Gémeaux se concentrent, pour vous, dans un secteur qui accentue votre sens des responsabilités et vous incite à tout prendre à coeur. Probablement à cause du sentiment de culpabilité qui est présent à l'état latent et qui ressortirait si vous manquiez à vos devoirs. 1er décan, jusqu'au 1er juin.

Balance

Une bonne période s'annonce, vous allez vous sentir plus léger, plus désireux de communiquer et de faire de nouvelles connaissances. Le 1er décan est privilégié, mais il peut y avoir, pour un certain temps, une tracasserie administrative, ou un problème avec un partenaire. Mais cela devrait moins vous contrarier ces jours-ci.

Scorpion

Sous le règne des Gémeaux, vous avez souvent un humour caustique et vous piquez là où ça fait mal. Mais vous avez mal vous-même, c'est donc une façon de gérer la douleur. Vous pouvez aussi avoir des soucis financiers, suite à quelques légèretés de votre part. Vous vous en voulez à vous-même et cela se reporte sur vos proches.

Sagittaire

Le Soleil a parcouru la moitié de votre zodiaque et se trouve en Gémeaux, le signe qui représente les autres. Soyez moins centré sur vous et vos relations seront au top. Il faut dire (1er décan jusqu'au 1er juin), que vous avez de beaux atouts avec Jupiter et Mercure en phase avec vous. Un contrat, un accord seront validés.

Capricorne

Les Gémeaux occupent votre secteur du quotidien, des activités qui sont les vôtres, qu'il s'agisse de loisirs ou de travail. Il semble que vous allez être très occupé ! Étant donné que le Gémeaux est un signe double, vous n'aurez pas qu'un activité à gérer, il vous faudra parfois avoir quatre bras pour avoir le sentiment d'être efficace.

Verseau

Avec le Soleil des Gémeaux, conjoint à Mercure, c'est encore mieux que ces derniers jours. On vous complimente, on vous flatte, on vous promet monts et merveilles. Peut-être est-ce exagéré, mais Jupiter étant également en bon aspect, il y a une nette tendance à l'exagération en ce moment. Et vous êtes accro aux infos !

Poissons

Votre secteur 4 de la famille et de la maison est éclairé par le Soleil en Gémeaux. Vous aurez envie de bouger les meubles, de changer quelque chose à votre déco. Mais la famille, vos enfants, seront eux aussi en vedette, vous vous inquiéterez pour eux et pour leur orientation scolaire ou professionnelle. 1er décan jusqu'au 1er juin.

