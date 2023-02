L'horoscope du samedi 18 février 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Un bon week-end en perspective, la Lune s’ajoute à Mercure et il se peut que vous recevriez une visite, ou un coup de fil, qui vous feront très plaisir. Ou qu’on vous dise que vous êtes formidable. Cela concerne surtout le 1er décan. Cependant, si Jupiter est négative dans votre thème, il est possible que vous ayez une discussion en forme de mise au point, et qu’on vous tienne des propos qui vous remueront, peut-être parce qu’ils seront vrais.

Taureau

Auriez-vous quelques obligations contraignantes ce week-end ? Peut-être pas tous, mais beaucoup d’entre vous auront une sorte de devoir à accomplir et votre humeur s’en ressentira. Toutefois, si vous êtes de la fin du signe (né autour du 19 mai), un bon aspect entre Vénus et Pluton, déjà actif depuis deux jours, devrait vous plaire car il accentue votre sensualité et vous place dans une ambiance à tendance érotique.

Gémeaux

C’est un agréable week-end d’évasion, certains pourront partir en vacances, alors que d’autres se serviront de leur imagination pour s’envoler ailleurs et oublier les problèmes du quotidien. De plus, le Soleil entrera en Poissons ce soir, alors que Saturne y arrive début mars, et si vous êtes né au début du signe (20 au 24 mai), vous ressentez déjà les freins que la situation que vous vivez vous impose. Toutefois, tout dépend du Saturne de votre thème natal...

Cancer

Vous avez deux journées devant vous pour vous ressourcer, pour reprendre des forces, surtout que vous semblez avoir beaucoup de soucis en ce moment ! Essayez de vous changer les idées ! D’ailleurs, c’est peut-être le moment de partir en vacances pour certains, et on peut dire qu’elles sont les bienvenues... Vous pouvez aussi essayer de compenser vos frustrations en anticipant des bons moments à venir, ou en explorant d’agréables souvenirs.

Lion

Si vous avez la chance de partir en vacances ce week-end, sachez que vous avez de beaux aspects de détente la semaine prochaine, autant le 1er que le 2ème décan, vous allez profiter ! En effet Vénus va entrer en Bélier lundi et c’est le signe que vous allez pouvoir vivre à fond le moment présent. Si vous ne partez pas, cela ne vous empêchera pas d’avoir des temps forts qui vous feront le plus grand bien au moral.

Vierge

Vous semblez avoir un week-end chargé, mais il est difficile de savoir s’il s’agit d’une charge mentale, ou si vous vous êtes programmé des tâches qui sont une forme de contrainte. On peut en déduire deux chose : soit que vous vous préparez à partir en vacances ou à recevoir des amis chez vous, soit que vous avez décidé de faire un grand ménage chez vous. A moins que vous n’ayez ramené du travail à la maison...

Balance

C’est au tour du 2e décan de recevoir de bons influx de Mercure, toujours alliée à Jupiter. Ce sera particulièrement ressenti ce week-end et la semaine prochaine : tout va dans le bon sens. Ça n’a pas été le cas l’année dernière, mais là on dirait que la roue a tourné et que vous avez plus de liberté, moins de responsabilités à assumer. Même si vous continuez, parfois, à vouloir vous charger de tout parce qu’une petite voix vous dit que c’est votre devoir.

Scorpion

C’est ce soir, à 23h35 que le Soleil entre en Poissons, nous en reparlerons demain. Aujourd’hui, ambiance familiale, retour aux origines, mais aussi retour à l’enfance pour certains d’entre vous. Vous pourriez en effet retrouver un lieu que vous fréquentez régulièrement et qui vous rappelle des souvenirs d’enfance... Cela peut correspondre à un départ en vacances, probablement avec votre famille ou chez quelqu’un de votre famille !

Sagittaire

Il y a du mouvement ce week-end et vous qui aimez bouger, ne pas rester dans votre canapé, vous serez satisfait. En tout cas, si vous partez en vacances de bonnes étoiles éclairent votre route. Il y a juste une étoile contraire pour le 2e décan, en l’occurrence la dissonance de Mars qui, vous le savez, est symbolique d’un conflit, d’un rapport de forces. A moins que vous ne soyez obligé de prendre des gants avec un proche.

Capricorne

La Lune du Verseau vous parle ce week-end et vous dit de vous occuper de vous-même, de vos besoins et de faire passer ceux des autres au second plan. Cela dit, est-ce vraiment une bonne idée ? On vous reproche souvent d’être égoïste, froid, distant, est-ce donc une bonne chose de ne pas vos préoccuper des autres ? Résultat, vous êtes pris entre deux feux ! Dans l’idéal, il faudrait ménager la chèvre et le choux, comme on dit.

Verseau

La Lune est en visite chez vous et son harmonie avec Mercure et Jupiter a de quoi vous satisfaire. Comme je vous le disais hier, des compliments ou une proposition vous font chaud au coeur. Ce sont surtout les natifs de fin janvier qui sont concernés, mais tout le signe peut en avoir des échos à minima. De plus Vénus arrive bientôt en Bélier et sera en conjonction avec Jupiter, un des plus beaux aspects et il sera en phase avec vous.

Poissons

Le Soleil entre dans votre signe à 23h35, bon anniversaire à tous. C’est une année spéciale pour le 1er décan car Saturne arrive chez vous le 7 mars, avec probablement un gros projet en vue. Avec Saturne il s’agit toujours, au positif, de construire quelque chose et même s’il y a des difficultés parce que tout avance très lentement, la construction est là. Mais vous pouvez vous sentir très seul face au travail, à l’implication que cela vous demande (en en février).

