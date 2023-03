L'horoscope du Sagittaire pour le mois du Sagittaire 2022

Que réservent les astres au Sagittaire au mois d'octobre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 23 novembre au 20 décembre.

Climat général

La Balance est installée depuis le 23 septembre et c'est généralement une bonne période pour votre signe car les vibrations qui émanent de la Balance sont des plus positives. N'oubliez pas que ce signe est géré par Vénus et que ce qui arrive par lui est une source de plaisir. Les projets et les amitiés sont les plus concernés par cette conjoncture, c'est donc le moment de vous faire des relations (amicales ou professionnelles) et d'être force de proposition car vous aurez de très bonnes idées. Et comme Vénus (reine du consensus) règne, ce que vous offrirez sera accepté.

Vie quotidienne

Attention tout de même aux influx de Mars, notamment 3ème décan ! Non seulement la planète s'oppose à vous, ce qui peut être source de conflit, mais elle est également en mauvais termes avec Neptune. Aussi, les situations que vous aurez à gérer ne seront pas toujours claires et nettes. Peut-être aurez-vous affaire à un/e adversaire capable de tout pour vous dégommer et vous ne serez probablement pas aussi bien armé/e que l'autre. Mais dites-vous que le temps (Saturne) est de votre côté et qu'au final, vous l'emporterez.

Vie amoureuse

Contrairement au mois dernier, Vénus sera follement sympathique ! Conjointe au Soleil en Balance depuis le 29 septembre, elle ne le quittera pas de tout le mois. Ce qui est de bon augure pour la plupart d'entre vous. 1er décan, jusqu'au 7, il se peut que vous fassiez de belles rencontres ou qu'un contrat vous soit proposé. Vous serez ravi. 2e décan du 7 au 15, Vénus sera tout aussi chaleureuse et ne fera pas d'aspect notable. Vous profiterez d'un regain d'amour dans votre couple, ou vivrez une petite aventure excitante. En revanche, 3e décan, la dissonance de Mars vous demande d'être prudent dans vos choix, surtout la semaine du 10. Vous pouvez vous tromper.

En aparté

La nouvelle Lune a lieu le 25, et se trouve dans le 1er décan du Scorpion, conjointe à Vénus. C'est votre secteur 12 du secret et du mystère, aussi pourriez-vous tomber secrètement amoureux, ou rencontrer quelqu'un qui n'est pas libre. Mais l'argent peut aussi être au premier plan avec cette nouvelle Lune, un achat pouvant être en question. Quelque chose d'important... Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

