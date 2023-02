L'horoscope du mercredi 22 février 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La rencontre Lune/Vénus, s’accompagne d’un bon aspect entre Mercure et Mars, c’est donc une super journée pour les deux premiers décans. Vous pourriez avoir un coup de chance, ou vous montrer tellement convaincant qu’on vous donnera tout ce que vous voulez. Ce matin c’est pour le 1er décan, plus tard c’est le 2e décan qui sera très stimulé par un échange. Vous vous ferez remarquer grâce à votre détermination à obtenir ce que vous désirez.

Taureau

La conjonction du jour, entre Lune et Vénus, est très positive mais se situe dans votre secteur 12. Si vous êtes du 1er décan, est-ce que vous ne seriez pas secrètement amoureux ? En tout cas le secteur 12 est celui du rêve, de la passivité, de l’attente. Peut-être que quelqu’un vous plaît et que vous attendez l’occasion de le/la revoir ? 2e décan, vous pourriez entendre des propos désagréables : essayez de répondre du tac au tac.

Gémeaux

Mercure et Mars sont parfaitement alignées aujourd’hui, 2e décan. C’est à dire que vous allez pouvoir vous exprimer sans mettre de filtres et dire tout haut ce que d’autres pensent tout bas. Vous essuierez peut-être des critiques (ce n’est pas du tout sûr) mais il faut prendre de la hauteur et vous dire que ces personnes sont probablement aigries. En tout cas, vous parlerez beaucoup et apparemment on vous écoutera avec attention.

Cancer

1er décan, la possibilité de réussir, d’atteindre un but vous donne la pêche ce matin, n’hésitez pas à faire du charme pour mettre votre ou vos interlocuteurs dans votre poche. Vous n’aurez aucune difficulté si vous restez dans vos rails. C’est-à-dire si vous n’en faites pas trop. 3e décan, si vous avez eu des difficultés avec l’argent d’une succession, ou si on vous devait un dédommagement et que vous n’arriviez pas à l’obtenir, la situation évoluera le mois prochain.

Lion

Ce matin, il y a un très bon aspect pour ceux de juillet : vous vous levez du bon pied et vous serez positif, optimiste toute la journée. Essayez de le transmettre aux autres, ça fait du bien ! Cette bonne humeur est liée à vos productions ou à ce que vous rapporte un investissement. 2e décan, surveillez la dissonance Mercure/Uranus, on aura tendance à vous contredire ou à rejeter certaines de vos idées qui sont pourtant excellentes.

Vierge

Si vous êtes du 2e décan, il se peut que vous vous accrochiez avec quelqu’un de votre travail, ou qui travaille pour vous ! Ne boudez pas dans votre coin, dites-lui simplement ce que vous pensez, même si c’est un peu rude. 1er décan, il n’est pas impossible que vous soyez content grâce à une petite rentrée d’argent, une somme qu’on vous devait et que vous ne pensiez pas recevoir aussi vite. Mais un problème relationnel peut vous tracasser.

Balance

Face à vous, la Lune rencontre votre maître Vénus, c’est une très bonne conjoncture sur le plan relationnel. Vous êtes content de ce qui se passe dans votre couple, ou parce que vous êtes en train de vous mettre d’accord avec quelqu’un (1er décan). 3e décan, Saturne ne va pas tarder à quitter le Verseau où elle a pu retarder un achèvement que vous attendiez impatiemment. Toutefois, vous pouvez être sûr d’avoir donné de bonnes bases à votre projet.

Scorpion

La rencontre de la Lune et de Vénus a lieu dans votre secteur du travail et de la forme. C’est une bonne journée pour faire du sport ou pour démarrer un travail que vous terminerez rapidement. Les planètes occupant le Bélier, tout ira très vite, ce signe étant un des plus impatients du zodiaque (avec le Verseau). Si vous faites du sport, voire de la compétition, il est donc très possible aussi que vous soyez le ou la plus rapide.

Sagittaire

Il y a une belle énergie amoureuse pour ceux du 1er décan. La rencontre de la Lune et de Vénus en Bélier donne de la force à vos sentiments et à vos désirs. Profitez-en, ça va vite passer, Vénus vous regarde jusqu’au 1er mars. 2e décan, c’est tout aussi positif, l’ambiance d’hier est encore active et Mercure vous incite à défendre vos intérêts avec brio ! 3e décan, tant que le Soleil sera en Poissons, vous ne marcherez pas très droit (c’est une image).

Capricorne

1er décan, nous en avons parlé lors de l’entrée de Vénus en Bélier, vous pourriez revoir quelqu’un de votre passé, un/e ex. peut-être... Voyager dans le temps, c’est ce que suggère la rencontre Lune/Vénus de ce matin, mais cela peut très bien correspondre aussi à un rêve que vous avez fait et qui remet (si vous vous souvenez du rêve, bien sûr) le passé au présent. On peut aussi penser que quelqu’un du présent vous fait rêver.

Verseau

La Lune a rendez-vous avec Vénus ce matin, 10h27, et cela signifie que votre tête sera envahie par des pensées amoureuses, peut-être parce que vous êtes en connexion avec quelqu’un qui vous plaît. Vous imaginez ce que serait votre vie si vous étiez ensemble... Et votre coeur de battre plus vite. De plus, avec Saturne qui entre bientôt dans votre secteur d’attachement, de possession, vous pourriez bien nouer une relation solide.

Poissons

La Lune croise Vénus ce matin chez votre voisin Bélier, normalement c’est bon signe pour ceux qui attendent une rentrée d’argent. Cela dit, il est possible aussi que vous fassiez une bonne affaire aujourd’hui, que vous touchiez une prime, un bonus... Cependant, certains pourront aussi s’acheter quelque chose, dépenser de l’argent (1er décan). 2e décan, ce soir la Lune rencontrera Jupiter et la soirée devrait être remplie d’émotions.

