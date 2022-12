L'horoscope du mardi 21 juin 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

En Cancer à partir de 11h15, le Soleil occupe votre secteur intime, celui de la maison et de la famille. Il gère également le passé, votre enfance et il est possible que vous y repensiez ces jours-ci si vous êtes du 1er décan (jusqu'au 2 juillet). Quelqu'un que vous avez aimé adolescent pourrait réapparaître dans votre vie après jeudi.

Taureau

Des moments agréables vous sont promis avec le Soleil en Cancer. Soit parce que vous vous sentirez bien entouré, soit parce que quelqu'un vous plait et que vous développerez une complicité avec cette personne. Mais la communication, les rendez-vous et les déplacements sont aussi au 1er plan ; il va y avoir du mouvement

Gémeaux

Le Soleil vous quitte pour le Cancer, c'est le signe qui gère vos biens, vos acquisitions, votre instinct de propriétaire. Vous serez donc tenté de dépenser, surtout que Vénus débarque chez vous ce jeudi et que vous n'aurez qu'une envie : vous faire plaisir ou faire plaisir à ceux que vous aimez en leur faisant des petits cadeaux.

Cancer

Le Soleil arrive chez vous à 11h 15, avant ce sont encore les Gémeaux. Pour l'heure, il n'y a pas d'autre aspect sur votre décan que la présence de Jupiter au zénith de votre thème. Cela peut avoir plusieurs interprétations, nous en avons parlé mais c'est activé par le Soleil. Une promotion ou un problème avec l'administration sont au premier plan.

Lion

Vous serez probablement un peu plus intériorisé que d'habitude tant que le Soleil Cancer vous regardera, 1er décan jusqu'au 2 juillet. Plus réservé aussi, vous ne chercherez pas à attirer les regards, mais vous aurez un regard sur vous-même qui ne sera pas toujours tendre, cela dépendra des jours, et même des heures de la journée.



Vierge

Profitez de la période Cancer pour sortir de la ligne droite que vous vous imposez au quotidien. Essayez d'être créatif, de faire du nouveau, de ne pas vous reposer sur vos automatismes. 1er décan, un important rendez-vous pourrait être au programme d'ici vendredi, ne soyez pas que rigoureux ; montrez aussi un peu de fantaisie.

Balance

Comme d'habitude, vous prendrez tout très à coeur et vous montrerez un peu exigeant avec le Soleil en Cancer. Et vous serez aussi exigeant avec ceux qui vous entourent, enfants, conjoint, qu'avec vous-même. Heureusement, cela ne durera que deux jours maximum, 1er décan jusqu'au 2 juillet, 2ème du 2 au 12.

Scorpion

C'est le moment de vous détendre, de ne pas vous mettre trop de limites et surtout d'occuper le terrain sur le plan professionnel. On vous fera confiance et on peut vous demander de vous occuper d'un important dossier (1er décan jusqu'au 2 juillet). Les voyages sont également en vedette, des vacances en juillet ?

Sagittaire

Le Cancer, qui est un signe d'Eau, ne vous voit jamais très satisfait. Un jour vous êtes content et donc souriant, charmant, le lendemain vous êtes tout le contraire ! Mais il est possible que cette année, malgré tout, les bénéfices l'emportant sur les pertes, vous ayez plus souvent le sourire ; l'argent rentrerait-il plus facilement ?



Capricorne

1er décan, le Soleil en Cancer est face à vous et gère le domaine relationnel, celui du couple et des négociations. Cela s'annonce un peu compliqué à cause de la dissonance que le Soleil va former avec Jupiter. On pourrait vous accuser de quelque chose que vous n'avez pas fait et vous serez obligé de vous défendre.

Verseau

En période Cancer, vous avez tendance à vous inquiéter facilement, pour des détails la plupart du temps. Mais cette année, vous aurez une vraie source d'inquiétude : un proche qui a un souci de santé par exemple. Ou un travail difficile à faire, 1e décan jusqu'au 2/7. Toutefois, Vénus sera en bon aspect à partir de jeudi et on vous facilitera les choses.

Poissons

Bienvenue au Soleil en Cancer, il éclaire un secteur qui vous met en joie : vous recevez des compliments, vous êtes content de vous ou de vos enfants qui brillent dans leurs études (par exemple). En outre, si vous avez envie d'avoir un enfant, c'est peut-être le bon moment pour vous y mettre, en dépit de certains doutes.

