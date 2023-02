L'horoscope du mardi 21 février 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Faites-vous discret aujourd’hui, même avec Vénus dans votre signe qui vous incite à être conquérant. La Lune en Poissons rencontre Neptune et on ne sait jamais, vous pourriez créer une embrouille si vous vous mêlez des affaires des autres. N’intervenez dans rien, cela vaut mieux (3e décan surtout, mais les autres peuvent en avoir des échos). 1er décan, étant donné que Vénus est chez vous, méfiez-vous du miroir aux alouettes côté coeur.

Taureau

Jusqu’à vendredi, le 2e décan va devoir réclamer ce qu’on lui doit et si vous ne faites pas preuve de fermeté, si vous ne tapez pas du poing sur la table, vous n’obtiendrez rien de concret, que des vagues promesses. Il faut vous montrer offensif en parole, et parfois même rendre publique une vérité qui peut choquer, une arnaque par exemple. Ce n’est peut-être pas vous la victime, mais l’un de vos proches et vous enragez en vous mettant à sa place.

Gémeaux

Ce n’est pas une bonne journée pour faire un choix ou prendre une décision ! La dissonance de la Lune et de Neptune vous invite à la plus grande méfiance, surtout si vous sentez que vous êtes impatient et impulsif. 2e décan, vous aurez toute la semaine tendance à joindre le geste à la parole et c’est un peu comme à la roulette russe. Vous pouvez bien tomber et ne pas regretter d’avoir parlé, comme vous pouvez faire une grosse bourde.

Cancer

2ème décan, vous recevez un aspect de Jupiter depuis hier, mais il était probablement actif avant. Il est à double tranchant, comme tout aspect de Jupiter. En l’occurrence, il se peut que vous ayez une promotion, que vous recueilliez des honneurs, tout comme on peut au contraire mépriser ce que vous faites et faire preuve d’une extrême mauvaise foi envers vous. Parfois, vous serez obligé de faire appel à un avocat pour vous défendre.

Lion

2e décan, vous aurez certainement l’occasion d’ouvrir le dialogue cette semaine et de parler des projets que vous avez en tête et qui visent à prendre ou reprendre votre liberté. Dans la plupart des cas, c’est dans la vie professionnelle que ça se passe, mais parfois il se peut que vous repreniez votre liberté par rapport à votre couple. Quoi qu’il en soit, il est clair que le dialogue et la possibilité de vous mettre d’accord seront plus difficiles que vous le croyez.

Vierge

La Lune et Neptune s’opposent à vous, 3e décan, vous aurez affaire à quelqu’un de pas clair, à qui vous ne devez pas faire confiance, même si cette personne vous assure du contraire ! Ce n’est peut-être pas la première fois qu’on vous promet que ça va changer, mais il semble qu’à terme c’est vous qui prendrez la décision : vous ne pourrez pas faire autrement. 2e décan, la semaine est un peu mouvementée au travail.

Balance

Vous bénéficiez toute la semaine d’une harmonie entre Mercure et Mars. C’est important pour le 2e décan qui pourrait avoir à se défendre contre une injustice : vous aurez l’occasion de vous exprimer haut et fort et de dire votre vérité à vous. Vous avez jusqu’au 4 mars. Apparemment, vu le contexte (Soleil en Poissons) cela doit concerner votre travail et une possible critique, ou encore un litige concernant l’un de vos projets.

Scorpion

Si vous êtes du 3e décan, vous semblez disposer d’une créativité illimitée en ce moment. C’est le bon aspect de Neptune qui le révèle. Essayez de ne pas gâcher la bonne impression que vous donnez, en vous disant que les compliments que l’on vous fait sont faux, hypocrites. Ne croyez-vous pas que vous les méritez ? Cela dit, vous pouvez également éprouver des sentiments très inconditionnels et fusionnels pour quelqu’un.

Sagittaire

2ème décan, Mercure vous envoie un bon aspect cette semaine et il va vous aider à vous débarrasser, peu à peu, du problème causé par l’opposition de Mars. Qu’il s’agisse d’un conflit avec un/e partenaire ou d’un virus que vous avez attrapé. Quelqu’un, un proche ou un supérieur, peut jouer un rôle important dans le rétablissement de la situation. 3e décan, ne laissez pas qui que ce soit avoir trop d’influence sur vous aujourd’hui.

Capricorne

Un bon aspect pour le 2ème décan, une harmonie entre Mercure et Uranus qui peut vous valoir une rentrée d’argent inattendue, ou alors un achat imprévu, mais dont vous serez très content. Soyez ouvert à tout ce qui est nouveau (Uranus) et même s’il ne s’agit parfois que d’une petite chose, l’important c’est le plaisir, la satisfaction que vous en aurez. Parce que ça, c’est le meilleur médicament qui soit et on peut en abuser sans aucune culpabilité.

Verseau

Vous aurez tendance à pratiquer la contradiction, à couper la parole aux autres et à les provoquer. Mais c’est parce que les idées se bousculeront dans votre tête et comme Mercure est chez vous (2e décan), vous serez impatient de dire ce que vous avez à dire. Essayez tout de même de laisser vos interlocuteurs aller au bout de leur pensée. Cela dit, vous pouvez aussi apprendre une nouvelle inattendue ou avoir une annulation.

Poissons

La Lune et Neptune sont de connivence dans votre 3e décan, alors soit vous vous aveuglez sur une situation ou sur quelqu’un dont l’attitude vous oblige à ne pas être vous-même, soit au contraire vous êtes dans une période (3e décan) où vous prenez conscience d’une erreur, d’un mauvais choix fait il y a longtemps. Vous en aurez encore plus de retombées entre le 4 et le 17 mars, lorsque Mars sera en dissonance avec cette même Neptune.

