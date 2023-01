L'horoscope du lundi 9 janvier 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

D'une manière générale, c'est une bonne semaine étant donné que Mars, votre planète, est en harmonie avec Vénus et que vous avez certainement eu un coup de coeur. Ou alors vous l'aurez cette semaine si vous êtes né fin mars et début avril. Désir et sentiments seront en harmonie et c'est peut-être le désir qui s'invitera dans une relation qui était jusque-là amicale (1er décan jusqu'à jeudi).

Taureau

Le Soleil et Mercure sont encore vos alliés toute cette semaine, toutefois Mercure rétrograde et vous avez du mal à joindre certaines personnes, ou à obtenir un document : 2ème décan jusqu'à vendredi. Puis Mercure stationnera et si vous êtes du 1er décan elle restera en relations avec vous jusqu'au 24, vos échanges et rendez-vous reprenant un cours normal à partir du 19.

Gémeaux

Vénus et Mars sont en bonne relation jusqu'à vendredi, aussi laissez votre spontanéité s'exprimer avec les autres, mais pas votre impulsivité, vous feriez des bêtises. La configuration est favorable aux rencontres, mais cela dépend de votre ascendant et il n'est pas sûr qu'il soit en phase avec Vénus et Mars. Du coup, il pourrait y avoir au contraire une dispute entre vous et votre chéri/e.

Cancer

Si vous avez besoin de négocier quelque chose, un accord, un contrat, ou de joindre quelqu'un en particulier, ne vous énervez pas si ça ne marche pas comme vous voulez. Mercure est rétrograde face à votre signe jusqu'au 19, il faut donc patienter jusqu'après cette date pour avoir des nouvelles qui vous conviendront. Les choses repartiront dans le bon sens pour le 1er décan avant le 24.

Lion

Chez vous, la Lune est un peu chahutée aujourd'hui et vous ressentirez des émotions très contradictoires, surtout 2e décan. Mais né en juillet, ce lundi et demain seront délicieux. Vénus et Mars sont en harmonie et si vous avez un rendez-vous, professionnel ou autre, vous pouvez être sûr que vous serez bien accueilli. 3e décan, l'idée de devoir renoncer à quelque chose/quelqu'un vous travaille.

Vierge

Avec 4 planètes en signe de Terre, votre équilibre est bien meilleur ces temps-ci. Vous êtes moins tenté de vous juger sévèrement, et plus souvent content de vous. Surtout si vous êtes des deux premiers décans. En revanche, né après le 16 septembre, vous êtes encore déstabilisé par l'opposition de Neptune, qui peut créer de la dépendance ou vous avoir mis dans une relation toxique.

Balance

C'est une bonne semaine pour le 1er et le 2ème décan, vous serez très content de vous, de l'image que vous projetez, mais quelque chose peut vous tracasser à l'arrière-plan. En effet, Mercure rétrograde et forme une légère dissonance qui risque de vous inciter à comparer le présent au passé, en défaveur du présent (jusqu'au 19). 3e décan, le Soleil brille dans votre secteur familial, il se pourrait qu'une réunion se prépare.

Scorpion

Vénus s'envole vers une dissonance avec Uranus et si vous êtes du 2e décan, les tensions avec un/e partenaire, pro ou perso vont elles aussi grimper dans le courant de la semaine. Ce n'est certainement pas une situation nouvelle, vous avez vécu une rupture, ou votre relation est en train de changer et cela ne vous satisfait pas. A moins qu'une brève relation ne vous ait complètement retourné.

Sagittaire

Les querelles et autres rapports de force provoqués par quelqu'un qui vous cherche pourraient s'atténuer, 1er décan, en début de semaine. Puis, ça ira encore mieux après vendredi. En effet, ce jour-là, Mars reprendra une marche directe et vous ne serez plus désarmé face à la personne (votre conjoint ?) qui vous casse les pieds depuis un certain temps. Né en novembre, ça devrait être réglé d'ici le 24.

Capricorne

L'événement astrologique de la semaine c'est Mars qui reprend une marche directe vendredi. Rétro depuis fin octobre, elle rendait votre vie quotidienne un peu pénible. Soit parce que trop de travail, soit parce que vous aviez mal quelque part. En tout cas, vous allez commencer à voir le bout du problème. Quant à Mercure, 2e décan, elle rétrograde chez vous, et le diable se cache dans les détails.

Verseau

Un début de semaine très chaud pour ceux de fin janvier. Votre coeur et votre corps aussi sont tout émus par une rencontre, à moins qu'il ne soit question d'un contrat. Un boulot bien rémunéré ou un partenariat, par exemple, pourraient avoir le même effet pour certains que de tomber amoureux ! Par ailleurs, 3e décan, vous avez enfin la possibilité d'atteindre un objectif qui vous échappait jusque-là.

Poissons

Si vous êtes de ceux qui font des travaux chez eux et, comme tous les travaux, qu'ils traînent en longueur, alléluia ! Mars repartant en marche directe, ils se finiront bientôt. En tout cas pour le 1er décan, ce sera à la fin du mois... Mais vous avez également pu avoir un conflit familial, ou alors vous n'étiez pas d'accord avec votre hiérarchie... Quoi qu'il en soit, cela va finalement se régler d'ici le 24.

