L'horoscope du samedi 7 janvier 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L'opposition entre Lune et Pluton rappellera à ceux du 3e décan qu'il est parfois bon de repartir de zéro, de faire table rase du passé pour pouvoir reconstruire le présent en mieux. C'est ce qui peut se passer, ou s'être passé depuis que Pluton occupe le 3e décan du Capricorne (2018). Vous ne l'aurez plus entre mars et juin, vous pourrez alors entrevoir ce que sera votre futur. Mais Pluton vous laissera vraiment tranquille en 2024.

Taureau

Certains ressentent une fatigue inhabituelle, ou une douleur, mais si ça peut vous faire du bien, dites-vous qu'à partir du 13, les choses vont peu à peu évoluer vers un mieux, quels que soient les ennuis que vous traversez et qui sont représentés par Mars, qui stationne en Gémeaux, un signe que la planète des contrariétés occupe depuis le 20 août. Encore un peu de patience (né fin avril).

Gémeaux

Essayez de bien profiter des influx de Vénus, qui éclaire un secteur très positif et optimiste de votre zodiaque. Vous pouvez envisager l'avenir sous de jolies couleurs. C'est valable, pour l'instant, pour ceux du 1er décan. Vous pouvez aussi avoir un projet enthousiasmant, probablement sur le plan professionnel : il mettra du temps à se concrétiser, mais il pourrait vous apporter une certaine stabilité.

Cancer

La pleine Lune est encore active et en phase avec Neptune aujourd'hui. Suivez votre inspiration, vos intuitions, 3e décan surtout ! Votre première impression sera la bonne... Vous serez également très empathique, vous sentirez et même ressentirez parfois trop les états d'âme de ceux qui vous entourent. A moins que vous ne soyez touché par ce qui se passe quelque part dans le monde.

Lion

Encore opposée à vous jusqu'au 11 janvier, Vénus met votre charme et votre pouvoir de séduction en valeur. Mais votre couple ou votre désir de faire couple est aussi renforcé. Pour l'instant, le 1er décan en profite à fond (aucun aspect contrariant) et les rencontres pourraient être d'actualité, Jupiter étant également en mission pour vous ! Celle d'amplifier votre capacité à accepter l'autre tel qu'il ou elle est.

Vierge

J'ai bien l'impression, si vous êtes de début septembre, que Mars est encore une épine dans votre pied. Les contrariétés, les refus s'accumulent depuis quelque temps. A moins qu'un problème intime ou familial ne vous tracasse beaucoup (surtout né autour du 2). Mais il y a bon espoir que cela s'arrange, Mars reprend une marche directe le 13 et elle ne regardera plus ceux de début septembre après le 30.

Balance

Vénus est bien reliée à Mars, toutes deux sont en phase avec vous et c'est de bon augure, tant pour vos amours que pour vos succès professionnels. 1er décan, jusqu'au 30. N'hésitez surtout pas à vous mettre en avant et si vous êtes pudique, réservé, sortez le plus possible de votre réserve ; votre image, ce que vous représentez plaira. 2ème décan, ce sera à votre tour après le 30 janvier.

Scorpion

Si vous voulez réunir la famille, c'est le bon week-end pour le 1er décan surtout. Les vibrations sont agréables, tout le monde devrait s'entendre à merveille. Ou on fera semblant ! Toutefois, comme je vous l'ai déjà dit, mais cela se précise davantage, vous pourriez aussi revoir quelqu'un de votre passé, ou évoquer des souvenirs agréables avec l'un de vos proches. 2ème décan, c'est pour le week-end prochain ?

Sagittaire

Si vous êtes né début décembre, vous n'en avez pas fini avec l'opposition de Mars, qui vous crée des contrariétés, des empêchements. Mais Jupiter arrive pour vous délivrer. En effet, votre planète a entamé un bon aspect avec vous (vous le savez déjà, non ?) et elle va certainement remettre Mars à sa place d'ici la fin du mois ! Il faudra peut-être accepter un compromis, mais ça vaudra le coup.

Capricorne

Vénus vous regarde 1er décan, normalement cela devrait renforcer vos sentiments si vous êtes en couple ou si vous avez des enfants. La pleine Lune d'hier allait dans ce sens. Certains pourraient douter de la solidité de leurs sentiments ou de ceux de leur partenaire. Mais demandez-vous si ce n'est pas un schéma qui se répète un peu trop souvent et qui vient de vous et de vos choix.

Verseau

La pleine Lune brille encore dans le ciel, ça changera demain, mais en attendant si vous avez le temps, mettez de l'ordre chez vous et faite aussi le ménage dans votre tête. Avec Mercure rétrograde, vous n'y voyez pas très clair en ce moment, vous avez tendance à vous énerver (2e décan), alors que Mercure est en harmonie avec Uranus. Mais il est vrai que si vous avez fait une demande, les choses traînent en longueur.

Poissons

Vous êtes favorisé, si vous êtes du 2e décan notamment. En effet, aujourd'hui ou dans les prochains jours, il va y avoir du nouveau ; une proposition professionnelle peut-être. Ce sera le fruit du hasard, ou l'intention d'un de vos proches qui vous présentera quelqu'un qui peut avoir une bonne influence sur votre carrière. 1er décan, né fin février, Mars est toujours comme un caillou dans votre chaussure.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info