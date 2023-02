L'horoscope du lundi 20 février 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La nouvelle Lune aura certainement moins d’impact sur vous que l’arrivée de Vénus dans votre signe, en bon aspect avec Pluton. Vous pourriez éprouver de la passion, surtout 1er décan. Une passion comme vous n’en avez peut-être jamais connu, mais la symbolique de Pluton laisse penser que cela peut être quelque chose de secret, de caché, et donc que celui/celle que vous aimez n’est pas forcément libre, ou c’est vous qui ne l’êtes pas.

Taureau

Vénus se cache dans l’ombre de votre signe, aussi la nouvelle Lune sera-t-elle plus intéressante car elle confirme ce que je vous disais hier, qu’un important projet est sur des rails. Peut-être allez-vous entamer quelque chose de nouveau, un travail sur vous-même par exemple : c’est (entre autres) ce que peut vous demander l’aspect que Pluton forme désormais avec votre 1er décan, même si elle n’entre en Verseau que le mois prochain. Elle est déjà active.

Gémeaux

Vous devriez apprécier davantage Vénus en Bélier que la nouvelle Lune qui est conjointe à Saturne. Cependant, il est très possible que vous deviez renoncer à l’un de vos rêves 1er décan ! Cela fait partie de ce que vous avez « peur » de perdre, à moins qu’un de vos parents n’aient des problèmes de santé. 2e décan, courage, Mars est toujours chez vous (né après le 6 juin) et cela peut vous irriter considérablement et pour plusieurs raisons.

Cancer

1er décan, cette nouvelle Lune accentue les vibrations positives venant des Poissons, elle vous dit de vous faire confiance. Vous pouvez être sûr d’être sur la bonne voie, aussi cultivez votre optimisme. Saturne arrive pour consolider vos acquits et les perturbations engendrées par Jupiter se terminent. En revanche, elles commencent pour le 2e décan qui a intérêt à être en règle avec l’administration fiscale, ou qui doit se défendre contre des attaques liées à une histoire de sous.

Lion

Il n’y a pas de doute, avec Vénus en Bélier vous allez séduire, emballer, et conclure. En tout cas, ça ne trainera pas et il arrivera parfois que vous brûliez les étapes. Alors, prenez votre temps ! Ne laissez pas le désir vous faire perdre la tête... En couple ? Il est possible que vos centres d’intérêt vous rapprochent ou que vous ayez des activités en commun, surtout si vous êtes en vacances. Vénus occupe un secteur qui gère, entre autres, les plaisirs de la vie.

Vierge

Une nouvelle Lune dans la droite ligne de ce que je vous disais hier : soyez plus sociable et vous avez des chances de plaire, de faire de nouvelles connaissances et donc d’élargir votre cercle. Mais, il est vrai qu’il vous faut lutter contre votre timidité et votre tendance à vous mettre en retrait. Cependant, avec Vénus qui entre en Bélier, il est possible que la Vierge folle sorte de sa tanière et que vous soyez très attiré/e par quelqu’un, au point d’abaisser vos défenses.

Balance

Vénus se trouve face à vous à présent et c’est une bonne configuration pour vivre des moments harmonieux avec votre cher et tendre, ou pour trouver un accord profitable dans un conflit, 1er décan. Il est possible que vous ayez eu des problèmes pour vous entendre avec quelqu’un (à cause de l’opposition de Jupiter, mais elle est terminée) et vous avez maintenant la possibilité de vous réconcilier avec cette personne.

Scorpion

1er décan, le Soleil et la Lune vous font de l’oeil aujourd’hui depuis le signe ami des Poissons. Un climat qui valorise votre image et qui décuple votre pouvoir de séduction. Vous serez actif dans ce domaine... D’habitude vous n’allez pas droit au but, mais comme Vénus entre en Bélier aujourd’hui, il est possible que vous ayez une tactique différente ; en tout cas si quelqu’un vous plaît. Sinon, il semble que vous vous aimerez davantage sous cette conjoncture.

Sagittaire

Vous, c’est l’arrivée de Vénus en Bélier qui vous réjouira ! En effet, elle occupera un secteur qui est justement lié à vos sentiments, et vous pourriez avoir la possibilité de renouer avec quelqu’un. En effet, n’oubliez pas que c’est la nouvelle Lune des Poissons et que ce signe est en charge de votre passé, de vos souvenirs, de votre enfance. Peut-être que vous allez retrouver quelqu’un avec qui il aurait pu se passer quelque chose à une certaine époque ?

Capricorne

Né en décembre, non seulement Jupiter ne vous tracasse plus, mais la nouvelle Lune vous voit plus gai, plus ouvert avec ceux qui vous entourent et avec qui vous êtes en parfaite harmonie. Et avec Vénus qui entre en Bélier, on peut penser que c’est en famille qu’il y aura une bonne ambiance, une famille qui vous a causé bien des tracasseries (1er décan) depuis la fin de l’année dernière. Mais les choses se sont calmées à présent.

Verseau

Avec la nouvelle Lune des Poissons, comme nous l’avons vu, il est question d’argent ! Il est possible que votre travail vous rapporte davantage, ou que vous trouviez un nouveau revenu. En outre, avec Vénus en Bélier, vos échanges seront plus faciles et iront certainement vers des accords qui seront lucratifs. 1er décan pour l’instant. 2e décan, la semaine est dynamique si vous êtes né après le 4 février : vous serez à l’offensive, rien ne pourra vous arrêter.

Poissons

Évidemment la nouvelle Lune vous met en vedette, mais Vénus la lui vole en entrant en Bélier. Vous serez donc obligé de réclamer : de l’argent qu’on vous doit, de l’attention, des petit câlins à votre chéri/e. Cette Vénus du Bélier est rapide, elle peut correspondre pour certains à une conquête, mais pas toujours une conquête amoureuse. En effet, Vénus peut avoir un côté matériel lorsqu’elle est en Bélier, et vos besoins dans ce domaine passent avant tout.

