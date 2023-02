L'horoscope du dimanche 26 février 2023

À écouter L'Horoscope du 26 février 2023 00:03:29

Bélier

C’est chez vous que Vénus rencontrera Jupiter, l’aspect est déjà actif et très prometteur pour les Bélier du 2e décan. L’amour peut vous tomber dessus, mais l’argent peut aussi rentrer plus facilement. Et pas de l’argent magique, que vous auriez gagné au jeu, mais le fruit de votre travail ou d’une bonne négociation. Cet aspect n’a lieu qu’une fois par an, profitez-en, sortez, acceptez les invitations, les fêtes, un très bon moment vous est promis.

Taureau

Vénus est proche de Jupiter, un bel et rare aspect (une fois par an) et qui ne peut que vous procurer de la joie, 2e décan, mais que vous n’extérioriserez pas. Vous aurez trop peur qu’elle ne s’envole. C’est peut-être un événement qui ne vous concerne pas directement qui sera à l’origine de cette satisfaction. L’aspect sera exact entre mercredi et vendredi prochain, et peut vous inciter à avoir du plaisir à vous occuper des autres, à faire quelque chose pour votre communauté.

Gémeaux

Vénus et Jupiter occupent votre secteur d’amitié. Soit vos amis vont vous présenter quelqu’un, ou alors c’est grâce à un réseau social qu’un ou une belle inconnu/e fera battre votre coeur plus fort. Vous pourriez même tomber amoureux... Mais il se peut aussi qu’il s’agisse d’un ou une amie pour qui vous vous découvrirez des sentiments plus qu’amicaux, ou c’est lui/elle qui essayera de vous faire comprendre ce qu’il/elle ressent pour vous.

Cancer

Les deux planètes de joie, Vénus et Jupiter, se rejoignent bientôt en haut de votre ciel, c’est très favorable à une réussite professionnelle, ou à une promotion, voire une mutation avantageuse. En tout cas, vous serez heureux de ce qu’il se passe, et content de vous, notamment 2e décan. De plus le Soleil et Uranus seront en phase la semaine prochaine et vous pourrez constater que vous n’avez pas rêvé, vous avez réellement fait un pas en avant

Lion

Une belle occasion est à offerte à ceux du 2e décan dans la semaine qui vient. Peut-être obtiendrez-vous un satisfecit, une réussite à un examen, ou une décision de justice favorable. Ce sont peut-être des domaines différents, mais le résultat sera le même : vous vous sentirez reconnu, libre de dire ce que vous pensez et certainement très fier de vous. A moins que Jupiter soit négatif dans votre thème de naissance.

Vierge

La Lune arrive en Gémeaux à 16h49, vous vous prendrez la tête parce qu’un détail vous aura déplu et que, Mars étant aussi en Gémeaux, vos proches ne vous aideront pas à vous détendre. Il se pourrait même que vous trouviez qu’ils font tout pour vous contrarier et ce sera probablement la réalité. Et comme vous ne cherchez pas le conflit (en principe), eh bien vous prendrez sur vous et finirez par avoir mal quelque part.

Balance

Vénus s’envole vers une conjonction avec Jupiter, laquelle est en train de s’installer face à vous. Cela peut correspondre à une importante rencontre, ou à un accord, un contrat assez juteux. C’est une très bonne configuration, qui n’a lieu que tous les 11-12 ans en Bélier, votre signe opposé et qui représente les alliances sous toutes leurs formes. Vous pourriez aussi vous marier, vous pacser, faire appartement commun, (2e décan surtout).

Scorpion

Un début de journée un peu pénible pour le 3e décan, qui a une trop forte charge mentale en ce moment. Il est possible qu’un problème intime ou familial soit encore assez compliqué à gérer. Cela dit, il n’y en a plus pour très longtemps (né en fin de signe) car Saturne va entrer en Poissons le 7 mars et ne reviendra plus faire dissonance avec vous. Selon votre âge, vous avez pu être déjà confronté au même problème, mais dans un contexte différent.

Sagittaire

Vous serez peut-être le signe le plus satisfait de la conjoncture de la semaine prochaine, surtout 2e décan. La rencontre de votre maître Jupiter et de Vénus ne peut que vous procurer un moment de bonheur. Cet aspect sera exact entre mercredi et vendredi, alors que la Lune sera en Cancer et accentuera tout ce qui se rapporte à vos émotions et à vos passions. Mais né après le 10/12, attention à l’opposition de Mars, il peut y avoir un obstacle à surmonter.

Capricorne

C’est votre secteur de la maison et de la famille qui recevra la jolie conjoncture de la semaine prochaine, surtout né début janvier. La famille s’agrandit, ou vous trouvez la maison de vos rêves ? Mais vous pouvez aussi retrouver une personne que vous avez aimée dans le passé et vous songerez peut-être à remettre le couvert ? Toutefois, l’une de vos affaires peut également reprendre sous cette conjoncture et vous rapporter.

Verseau

Des bonnes nouvelles, des petits flirts, un rendez-vous à la hauteur de vos attentes ? Tout est possible la semaine prochaine pour le 2e décan, et ça commence dès aujourd’hui à sentir bon. Et peut-être même que le 1er décan en aura lui aussi quelques échos. Pour ce dimanche, le 3e décan ressentira encore une dernière fois la dissonance de Saturne, qui quitte votre signe le 7 mars. Mais ce que vous ressentirez (peur, anxiété) sera très passager.

Poissons

Vénus et Jupiter vont bientôt former une conjonction et c’est un aspect très favorable pour vos finances. Vous pourriez avoir un petit coup de chance dans ce domaine, la semaine prochaine. Si vous êtes joueur et que vous êtes du 2e décan (né début mars), vous pourriez avoir de la chance au jeu, mais il se peut aussi que vous receviez tout simplement de l’argent qu’on vous devait, ou que vous fassiez un achat qui vous plaira beaucoup.

