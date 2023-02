L'horoscope du dimanche 19 février 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Ce n’est pas votre période préférée lorsque les Poissons sont aux commandes. Canalisez votre impulsivité, votre volonté de dominer, écoutez vos intuitions et tout se passera bien. Surtout que le Soleil ne rencontre aucune autre planète pour l’instant, sauf demain le 20 pour la nouvelle Lune. Essayez de profiter des qualités de ce signe d’Eau qui vous est étranger, soyez bienveillant envers ceux qui vont mal, un proche peut même avoir besoin de vos soins.

Taureau

C’est une bonne période que celle des Poissons, 1er décan pour l’instant, vous donnez la priorité à vos projets et à l’entraide. Et, apparemment, vous pourrez initier un important projet d’ici peu. En effet, dans quelque temps (en mai), Jupiter entrera dans votre signe et ce que vous aurez produit entre-temps peut se révéler alors très positif. Peut-être même que vous obtiendrez une reconnaissance, ou un promotion si c’est ce que vous souhaitez.

Gémeaux

C’est du sérieux, avec les Poissons aux commandes il faut éviter de vous disperser et valoriser votre concentration, vous en avez besoin pour parvenir à terminer un travail en particulier, ou pour atteindre un but, quel qu’il soit. 1er décan jusqu’au 1e mars, alors que Saturne entrera elle aussi en Poissons le 7. Je vous parlais hier des freins que vous devez ressentir, mais il y a aussi la lourdeur de certaines responsabilités ou la peur de perdre quelque chose.

Cancer

Les Poissons sont à présent dominants, ils vont recevoir Mercure le 2 et Saturne le 7 mars. C’est une bonne conjoncture pour prendre du galon, 1er décan, et pour réussir dans vos affaires grâce à votre volonté et votre persévérance. Mars entrera dans votre signe le 25 et fera alliance avec Saturne : la Force morale, ou physique, sera avec vous ! Et quoi que vous ayez à faire, vous ne lâcherez pas prise. Ce sera lent, mais la réussite est au bout du chemin.

Lion

En période Poissons, vous devriez vous intéresser aux mystères, autant ceux de l’univers que ceux du coeur. Êtes-vous sûr de comprendre ceux que vous aimez, de les aimer comme ils le veulent ? Il s’agit autant de vous poser des questions sur vous, que sur vos relations aux autres. Mais le pouvoir fait aussi partie des sujets que vous pourriez approfondir, celui que vous donne (ou pas) l’argent, et comment vous l’utilisez.

Vierge

Si vous cherchez à faire des rencontres, et pas seulement des rencontres amoureuses, la période Poissons s’y prête. Cela signifie qu’il faut que vous soyez plus ouvert, plus chaleureux. En général, vous avez du recul, vous êtes sur la réserve, par timidité le plus souvent, ou par méfiance. Pour l’instant, 1er décan, vous avez plus envie de vous éloigner des autres que de vous en rapprocher. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ?

Balance

Le travail et son organisation, votre agenda, tout ce qui fait vos journées est en vedette avec les Poissons, actifs jusqu’au 20 mars. Profitez-en pour vous débarrasser de tout ce qui est inutile. Toutes ces petites contraintes auxquelles vous accordez peut-être trop d’importances et que vous devriez amasser dans un coin pour les affronter plus tard, à un moment où vous aurez moins de priorités à gérer. Votre forme est également à bien entretenir.

Scorpion

Vous serez plutôt satisfait de la conjoncture qui s’installe avec le Soleil en Poissons et Mercure qui y entre le 2 mars. Vous allez droit vers un succès, ou vers une valorisation de votre activité. Vous recevrez des compliments flatteurs et vous pouvez y croire 1er décan : Saturne n’est pas loin, n’y voyez donc aucune hypocrisie, aucune volonté de vous manipuler. D’ailleurs, l’arrivée de Saturne en Poissons couronne votre persévérance et satisfait votre ambition (à terme).

Sagittaire

Le Soleil, en Poissons, éclaire jusqu’au 20 mars, votre secteur intime, la maison, la famille, ainsi que les secrets de famille pour le 3e décan. Ne vous laissez pas abuser par les apparences. Elles peuvent être très trompeuses et c’est peut-être ce que vous découvrirez la semaine du 13 mars. En attendant, c’est le 1er décan qui est concerné et qui pourrait songer à déménager, et parfois par obligation. Nous en reparlerons avec l’entrée de Saturne en Poissons le 7/3.

Capricorne

Difficile pour beaucoup de Capricorne de se détendre vraiment, même pendant les vacances. Toutefois, pendant la période Poissons, le ciel vous demande d’être un peu moins à la tâche. Si vous voulez profiter un peu plus de la vie – et peut-être des vacances – il serait bon que vous oubliiez momentanément tout ce qui peut vous tracasser. Et si vous n’y parvenez pas, essayez d’être plus curieux des autres, plus ouvert aux conseils, on ne sait jamais, ça peut vous aider.

Verseau

Votre relation à l’argent et l’utilisation que vous en faites sont représentées par les Poissons, signe de Neptune. Pour certains, il n’a aucune matérialité, pour d’autres il symbolise votre liberté. D’une manière ou d’une autre, vous ne devriez pas le mépriser : comme tout le monde vous en avez besoin, à moins de devenir moine et de vivre dans un monastère... En plus du Soleil, qui passe vite, Saturne arrive dans ce secteur. Allez-vous amasser ou perdre des sous ?

Poissons

Dans le 1er décan de votre signe, le Soleil ne fait aucun aspect et il est pratiquement conjoint à Saturne. Si vous êtes né ces jours-ci, vous avez d’importantes responsabilités à supporter. Que ce soit personnel, familial, ou professionnel, ce sera un peu lourd à porter et vous aurez peur de ne pas y arriver. D’ici quelques jours, Mars sera en harmonie avec vous et vous aurez tous les courages, toutes les forces pour soulever les poids les plus lourds.

