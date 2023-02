L'horoscope du dimanche 12 février 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

En période Verseau, vous ne voulez pas être comme tout le monde et vous distinguer du commun des mortels. Vous pourrez le faire aujourd'hui en exprimant clairement vos émotions : vous surprendrez ! Souvent vous les transformez en colère ou alors en moments de déprime... Plus vous analyserez ces émotions, moins vous les refoulerez, et plus vous pourrez les identifier et faire en sorte qu'elles ne s'expriment pas uniquement à travers la colère.

Taureau

La rencontre de Vénus et Neptune, dont nous avons parlé vendredi, est une conjoncture romantique certes, mais elle peut aussi être bassement matérielle, avec une belle rentrée d'argent. Parfois, cela peut être aussi exaltant que l'amour, surtout si vous avez un urgent besoin de retrouver un équilibre financier. Cela dit, ce n'est peut-être qu'une promesse pour l'instant, et vous allez devoir être patient.

Gémeaux

Le 3e décan est encore sous l'influence de la rencontre Vénus/Neptune, qui peut avoir pour effet de vous induire en erreur, ou de vous faire vivre des moments où vous perdez le contrôle. Heureusement, cet aspect ne sera plus actif jeudi prochain, mais d'ici là, veillez à garder les pieds sur terre, même si la conjoncture agit positivement et vous donne l'impression de planer. Donc attention aussi à tout ce qui est illusoire.

Cancer

Hyper-sensible, presque à fleur de peau, vous passerez pourtant une bonne journée. Il se peut en effet que vous parveniez à transformer les émotions négatives en une force intérieure. La colère en est un parfait exemple : elle est souvent destructrice, mais elle peut aussi être un moteur qui vous poussera non pas à vous venger, mais à prouver au monde que vous n'êtes pas celui ou celle qu'ils pensent.

Lion

Vous éprouverez de la nostalgie et même parfois des regrets, mais ça ne sera pas forcément désagréable, Ce sont les souvenirs que vous évoquerez qui provoqueront ces émotions. Ne les rejetez pas, toute émotion est à accepter et à analyser pour l'identifier, de manière à pouvoir la classer. Parfois on les mélange, ou on n'en ressent qu'une à la place de toutes les autres, ce qui est dommage, surtout si c'est dans un registre négatif (colère, ressentiment).

Vierge

Soyez toujours très attentif, 3e décan, la conjoncture peut vous induire en erreur, créer des illusions ou vous inciter à ne pas vouloir voir une situation qui n'est pas très positive pour vous. En revanche, 1er et 2e décan, vous ne vous ennuierez pas en ce dimanche ! Apparemment, vous aurez une visite ou c'est vous qui en rendrez une, à moins que vous ne retrouviez l'un de vos proches pour discuter d'un sujet délicat.

Balance

Un dimanche gourmand ? Il est possible en effet que vous ayez soudain un appétit d'ogre, ou que vous ayez grand besoin de câlins. Le point commun à ces activités est bien sûr le plaisir. Ce sera le moteur de ce que vous ferez aujourd'hui et si certains sont satisfaits parce qu'ils seront actifs pour obtenir ce qu'ils veulent, d'autres attendront que cela tombe du ciel, ce qui ne sera pas le cas. Pas de magie, il faut être actif !

Scorpion

La Lune traverse votre signe depuis cette nuit, avez-vous fait de beaux rêves ou de vilains rêves ? Quoi qu'il en soit, vous aurez des sensations, des impressions qui vous poseront question. Elles vous ramèneront à votre passé, ou à un passé en particulier, et cela vous fera réfléchir. Peut-être même que vous éprouverez des émotions parfois fortes, si vous évoquez le souvenir d'amours anciennes ; attention, vous risquez de trop les idéaliser.

Sagittaire

La conjonction Vénus-Neptune est encore active pour le 3e décan. Il se peut que vous ayez envie de fuir quelqu'un qui vous colle, alors que vous devriez lui dire franchement ce que vous ressentez. La fuite n'est jamais la bonne solution, dans la mesure où celui/celle que vous fuyez peut se faire des illusions, imaginer n'importe quoi : que vous avez peur de l'amour, par exemple, et que cela prouve combien vous tenez à lui/elle !

Capricorne

Entraide, solidarité, fraternité sont des activités importantes pour vous aujourd'hui. Vous aurez besoin, 3e décan, de vous dévouer à quelqu'un en lui donnant des conseils ou en le bichonnant. 3ème décan, vous êtes également sollicité par les astres et il semble que vous aurez du travail au cours de ce dimanche, ne serait-ce que faire des rangements chez vous, ou préparer quelque chose parce que vous recevez des amis.

Verseau

Vous aurez l'impression de ne pas disposer de votre temps libre comme vous le désirez et en effet, vous aurez des obligations dont vous ne pourrez pas vous débarrasser, du travail peut-être. 1er et 2e décan, vous êtes les plus concernés et il semble que certains influx vous aideront à aller vite et à préserver votre soirée, qui devrait être agréable car vous déciderez de laisser tomber momentanément (2e décan) et de faire autre chose.

Poissons

La conjonction de Vénus et Neptune est de plus en plus forte, mais elle n'est pas encore à son maximum... 3e décan, évitez toute forme d'idéalisation d'une relation ou d'une autre situation. Le problème n'est pas cette idéalisation, qui vous exalte sur le moment, mais le retour sur terre ! Car il y en a toujours un, obligatoirement, l'idéal (quelle que soit sa nature) n'existe pas, il est basé sur nos croyances personnelles et non sur une réalité.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info