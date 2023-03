L'horoscope du dimanche 11 septembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune rencontre Jupiter, cela se fait une fois par mois cette année, et ça peut vous donner de l'importance. Vous vous sentez indispensable autant chez vous que dans votre boulot. C'est une conjoncture qui vous donne aussi une très belle confiance en vous, et même parfois trop ! Il ne faut pas non plus donner votre confiance trop facilement, vous avez dû vous en apercevoir.

Taureau

Vous avez intérêt à rester en retrait et à ne pas vous mêler des histoires des autres. Mais chassez le naturel, il revient au galop : vous en ferez trop et on ne vous en sera pas reconnaissant. Aussi, ne vous mettez pas en situation d'être déçu ou d'éprouver en tout cas des émotions qui seront un peu difficiles à avaler pour votre sensibilité.

Gémeaux

Une conjoncture un peu agitée, surtout 1er décan ! C'est-à-dire que vous serez très impatient et que vous chercherez à ce que le monde, et les autres, tournent plus vite. Mais essayez de respecter les rythmes de chacun et ne bousculez pas non plus les vôtres. Je sais que la routine vous ennuie, mais elle a parfois de bons côtés car elle vous crée un équilibre.

Cancer

Vous serez un peu trop entier et aurez tendance à réagir à tout de manière légèrement exagérée. Mais peut-être parce que vous serez entouré de personnes, enfants ou d'adultes qui ont le don de vous exaspérer. Utilisez les charmes de Vénus pour atténuer l'agressivité ambiante, c'est-à-dire répondez aux attaques avec un sourire et tournez le dos.

Lion

Vous serez vous-même aujourd'hui, mais version XXL ! En effet, vous serez plus autoritaire que d'habitude, mais aussi plus charmeur, plus courageux, plus compétitif. Rien ne vous fera peur et vous aurez même peut-être envie de flirter avec le danger, histoire de vous sentir davantage en vie. 1er décan et début du 2ème, c'est-à-dire né avant le 8 août.

Vierge

Une conjonction Lune-Jupiter risque de décupler votre sensibilité. Résultat, vous ne serez pas du tout à l'aise dès que vous sentirez que quelqu'un est négatif. Et, malheureusement, des personnes négatives, nous en croisons tous les jours. Pour vous en protéger, élevez un mur d'indifférence, mais veillez à ne pas être indifférent à tout le monde !

Balance

Votre partenaire, et vos proches, joueront le rôle principal dans le film de votre journée. Certains sont en train de s'apercevoir qu'ils leur donnent une trop grande place, au détriment de l'attention qu'ils se portent à eux-mêmes (1er décan). 2ème décan, vous avez vraiment la pêche, essayez de vous dépenser davantage aujourd'hui.

Scorpion

C'est une bonne journée pour faire des rangements, mais pas des petits rangements, un grand ménage dans vos armoires et tiroirs. Ça mettra de l'ordre dans votre tête aussi. Surtout que votre signe est du genre à ruminer ses problèmes et à ne pas les oublier ! Essayez également de faire de la place dans votre coeur, occupé par un/e ex.

Sagittaire

Mars étant activée aujourd'hui, soyez prudent dans vos relations avec autrui et en particulier avec votre tendre moitié. Qui n'est pas si tendre que ça en ce moment ! Ou c'est vous... En tout cas, 2e décan, il y a des rapports de force à gérer. 1e décan, un petit problème avec un proche pourrait vous prendre la tête pendant quelque temps.

Capricorne

Si la pleine Lune d'hier était favorable à vos échanges, il n'en est pas de même aujourd'hui et il se peut qu'un conflit que vous pensiez éteint renaisse de ses cendres. C'est probablement un conflit familial, ou en tout cas quelque chose qui vous préoccupe beaucoup, vous et quelques membres de votre famille et cela peut être à propos d'un parent.

Verseau

Un dimanche a priori très actif, vous allez vous déplacer, faire une ou des visites, bref dépenser votre énergie, éventuellement dans le sport pour certains d'entre vous. En tout cas, ne restez pas chez vous devant votre télé ! Les échanges, téléphoniques pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas bouger, seront plutôt nombreux.

Poissons

La pleine Lune d'hier donnait la priorité à la nouveauté, et vous serez en effet comme un sou neuf. C'est une journée de récupération qui vous invite à vous ressourcer. Occupez-vous de vous, concentrez-vous sur vos besoins, en évitant évidemment les excès (boissons, nourriture) auxquels la conjonction entre Lune et Jupiter pourrait vous inciter.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info