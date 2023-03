L'horoscope du Bélier pour le mois d'octobre 2022

Que réservent les astres au Bélier au mois d'octobre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 mars et le 21 avril.

Climat général

Est-ce que le temps de la paix serait venu ? En tout cas, la Balance est vraiment le signe qui invite au compromis, à l'entente cordiale, aux négociations et cela devrait être dans l'air pour tout le monde et en particulier pour vous, le Bélier. En effet, le signe du mois occupe votre secteur 7 des accords et désaccords, mais comme votre maître (Mars) est en bon aspect avec la Balance, celle-ci peut pencher davantage vers les accords. Et c'est à partir du 11 que les échanges risquent de s'accélérer et peut-être qu'il y aura des signatures d'accords ou de contrats.

Vie quotidienne

Mars reste tout le mois dans le 3ème décan des Gémeaux, où elle est bien placée par rapport à vous, mais elle sera tout le temps en dissonance avec Neptune. Avec cette configuration on se trompe de chemin, on agit à l'instinct et on doute, on se demande si on n'aurait pas dû faire autrement, et surtout même si les échanges sont facilités, on peut craindre que les promesses ne soient pas tenues. Certains ne sauront pas quelle direction ou décision prendre, il y aura certainement des offres sur le tapis et vous vous demanderez si vous faites pas le mauvais choix. Cependant la semaine du 10 vous serez plus sûr de vous.

Vie amoureuse

Vénus sera conjointe au Soleil tout le mois, ce qui lui donnera encore plus de force que d'habitude. Déjà, elle est chez elle en Balance, ce qui lui donne du pouvoir, mais elle s'attribuera aussi le pouvoir solaire. C'est-à-dire que vous pouvez tomber amoureux sous cette conjoncture, ou en tout cas rencontrer quelqu'un qui vous plaira, surtout 1er décan jusqu'au 7. 2ème décan, du 7 au 15, vous pourrez compter sur Vénus pour amplifier votre charme et créer de l'harmonie dans votre couple. Votre vie sociale sera aussi plus remplie. 3e décan, du 15 au 23, Vénus et Pluton ne seront pas d'accord et vous serez dans le doute à propos de votre partenaire (autour du 20).

En aparté

La nouvelle Lune aura lieu le 25, dans le 1er décan du Scorpion, et sera conjointe à Vénus. Pour vous, Bélier, le Scorpion est un secteur d'argent mais aussi de tourments passionnels. Soit vous allez récupérer de l'argent d'une assurance, un dédommagement, soit vous allez vendre quelque chose... Côté coeur, les tourments qui peuvent se manifester seront liés à la jalousie, la vôtre ou celle de votre partenaire. Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

