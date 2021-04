et Benjamin Sportouch

publié le 11/04/2021 à 15:00

"Un affront de la part de la Turquie". Le secrétaire d'État en charge des Affaires européennes Clément Beaune est revenu sur l'affaire du "Sofagate" qui a agité la scène internationale. Ursula von der Leyen a été placée en retrait sur un divan lors d'une réunion avec le chef d'État turc Recep Tayyip Erdogan et le président du Conseil européen Charles Michel.



La Turquie s'est défendue de tout affront en imputant cet incident à un problème de protocole entre institutions de l'UE. Mais selon Clément Beaune, il ne s'agit en aucun cas d'une erreur de protocole. C'est un acte "délibéré" et un "piège" de la Turquie, a-t-il estimé lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 11 avril.

"Le problème dans cet affaire, ce n'est pas l'Europe mais la Turquie, a ajouté le secrétaire d'État. La Turquie s'est mal comportée". Clément Beaune dénonce aussi une "forme d'agressivité générale" à l'égard de l'Europe.

Une "dérive autocratique en Turquie"

Le responsable français a aussi estimé qu'il y avait "un vrai problème de non respect de la démocratie et de dérive autocratique en Turquie" et que les Européens se devaient d'être "très fermes avec les Turcs".

Plus largement, il a aussi plaidé pour une "seule incarnation" de l'Union européenne à l'international plutôt qu'un exécutif bicéphale. "Il serait bien dans les années qui viennent (..) qu'il y ait une seule présidence de l'exécutif européen. Il faut qu'on ait des institutions européennes plus fortes, mieux incarnées", a-t-il dit.