VIDÉO - Quand Emmanuel Macron reprend "La Bohème" de Charles Aznavour

ON VOUS EN PARLE - Quand Emmanuel Macron chante "La Bohème" de Charles Aznavour !

ON VOUS EN PARLE - Quand Emmanuel Macron chante "La Bohème" de Charles Aznavour !

ON VOUS EN PARLE - Quand Emmanuel Macron chante "La Bohème" de Charles Aznavour !

ON VOUS EN PARLE - Quand Emmanuel Macron chante "La Bohème" de Charles Aznavour !

Lundi 2 octobre 2023, Emmanuel Macron a invité à l’Élysée des acteurs de la mode, dont Pharrell Williams et Naomi Campbell. Le musicien et chef d'orchestre Jon Batiste est venu réinterpréter à sa manière des classiques de la chanson française. Au programme, Ne me quitte pas de Jacques Brel ou encore La Bohème de Charles Aznavour. Un classique qu'il a pu chanter en duo avec le chef de l'État.

La vidéo se propage sur les réseaux sociaux. Un coup de communication garanti pour mettre en avant le patrimoine de la France. Ce n’est pas la première fois qu’Emmanuel Macron chante en public.

En avril dernier, il avait créé la polémique après avoir entonné, aux côtés d'un groupe de jeunes, un chant pyrénéen. Mais la vidéo avait été publiée par une organisation ayant des liens avec l’extrême droite, ce qu’ignorait le président, selon sans entourage.

Quand ses prédécesseurs poussaient la chansonnette

Emmanuel Macron n'est pas le premier à chanter en public. Ses prédécesseurs ont aussi eu l'occasion d'entonner des chansons françaises. C'est le cas de Nicolas Sarkozy, encore maire de Neuilly-sur-Seine, invité à la télévision pour un karaoké de Johnny Hallyday. Son successeur, François Hollande, a également été invité à chanter, lors de la Fête de la Musique 2015.