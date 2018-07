Martine Aubry et Claude Bartolone à Bondy le 27 novembre 2016.

publié le 29/11/2016 à 12:37

Les tensions restent vives au Parti socialiste. Comme le montre un échange musclé entre Claude Bartolone et Martine Aubry dimanche 27 novembre lors d'un rassemblement organisé à Bondy. La maire de Lille reproche fermement au président de l'Assemblée nationale ses propos prononcés plus tôt dans la journée sur son souhait de voir Manuel Valls et François Hollande se présenter tous les deux à la primaire de la gauche.



"Ta phrase à la con là, c'est pas l'objet d'aujourd'hui", lance Martine Aubry à Claude Bartolone dans une scène captée par la caméra de l'émission Quotidien sur TMC. "Tu nous emmerdes Bartolone !", renchérit Marylise Lebranchu, ancienne Garde des Sceaux, placée juste derrière ses deux collègues du PS. Bartolone réagit d'un sourire crispé. "Si t'avais envie d'aller à la primaire, il fallait te lancer", ajoute Lebranchu.

Interrogé juste après cet accrochage, le président de l'Assemblée nationale a botté en touche. La parution du livre Un président ne devrait pas dire ça..., écrit par deux journalistes du Monde, laisse un goût amer pour Bartolone, sévèrement critiqué par François Hollande. Le chef de l'État lâche qu'il n'a "pas l'envergure" et "n'a pas un charisme considérable".