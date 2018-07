publié le 30/05/2016 à 17:07

Le contexte. Depuis le début du débat sur la loi Travail, les positions de la CGT et de la CFDT divergent. Lundi 30 mai à 19h, pour la première fois, les leaders syndicaux de la CGT et de la CFDT Philippe Martinez et Laurent Berger se retrouveront en face-à-face lors du "Grand Débat" sur RTL.



L'occasion pour les deux hommes de présenter leur vision radicalement différentes. L'hiver dernier, la CFDT avait quitté le mouvement social car elle considérait avoir obtenu des avancées : la garantie jeunes, la lutte contre le harcèlement sexuel dans l'entreprise. Mais également le fameux article 2 de la loi Travail, qui a du bon pour Laurent Berger : il faut que les négociations collectives en entreprise aient la primeur. Côté CGT, on demande en revanche le retrait de cet article : Philippe Martinez estime que c'est la loi qui doit défendre avant tout les salariés.

Dans cette bataille syndicale, la CGT est donc l'opposant principal au gouvernement. Elle se fait avant tout le défenseur des acquis sociaux. La CFDT, elle, opte plutôt pour un syndicalisme de réforme : on veut accompagner le changement.