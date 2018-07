publié le 29/08/2016 à 10:48

Après avoir répondu aux questions d'Elizabeth Martichoux puis des auditeurs, l'ancien président de la République est resté aux côtés de Laurent Gerra qui ne s'est pas privé de l'imiter. "Vous voulez savoir pourquoi que comment ça se fait que j’aime C. Jérôme ?, a commencé Laurent Gerra récoltant par ailleurs un coup de poing à l'épaule de Nicolas Sarkozy lui-même. Eh ben, j’vais vous l’dire : j’aime C. Jérôme parce que c’est Jérôme". "Et pis j’aime aussi Polnareff parce qu’il donne tout, tout, pour sa chérie. Et France Gall, parce qu’elle donne tout pour la musique", lance-t-il à Mademoiselle Jade.



Laurent Gerra a continué : "Moi, je veux donner tout pour la France.... 240 pages, 18 euros, écrit petit, coup de cœur des libraires ! Et si y'en a que ça défrise, comme le croque-mort de la Sarthe et ben y z’ont qu’à être chauve, comme le retraité de Bordeaux". Des critiques directes aux rivaux de l'ancien président à la primaire qui n'ont pas manqué de faire rire franchement ce dernier.