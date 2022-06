VIDÉO - Gérald Darmanin amusé par Philippe Caverivière, vêtu du maillot de Liverpool

Sur fond de You'll never walk alone, musique mythique chantée par les supporters de Liverpool lors de l'entrée des joueurs à Anfield, Philippe Caverivière est arrivé ce mardi 28 juin sur le plateau de RTL Matin en retard.

"J'ai eu un problème avec la sécu. J'ai mis mon maillot de Liverpool, je présente mon badge et on me dit que c'est un faux badge", a ironisé l'humoriste face à un Gérald Darmanin amusé.

Pourtant, Philippe Caverivière fait référence au fiasco du Stade de France du 28 mai dernier à l'occasion de la finale de la Ligue des champions. Des problèmes organisationnels, pour lesquels Gérald Darmanin s'est d'ailleurs excusé ce mardi sur RTL, ont entravé l'acheminement des supporters vers le stade. Le ministre de l'Intérieur avait, à l'époque, immédiatement accusé des dizaines de milliers de fans anglais "munis de faux billets".

