publié le 28/11/2019 à 13:17

"Nous sommes tous différents, nous avons tous nos particularités". Mercredi 27 novembre, l'émission Quotidien a diffusé une interview inédite de Cédric Villani. Dans une séquence tournée à son bureau, le candidat à la mairie de Paris réagit aux rumeurs concernant sa personnalité parfois jugée extravagante : le célèbre mathématicien français est-il autiste ?

Plus tôt dans l'entretien, le journaliste Paul Larrouturou énumère les engagements de Cédric Vallini pour la cause du handicap, avant d'évoquer les rumeurs selon lesquelles il serait autiste Asperger, une forme d'autisme qui affecte "la vie sociale, la compréhension et la communication", selon Autisme France.

"Êtes-vous personnellement concerné par l'autisme ?" interroge ensuite le journaliste. Une question à laquelle député de l'Essonne répond avec calme et sincérité. "Je ne sais pas, je ne me suis jamais fait diagnostiquer, et qu'est-ce que ça changerait ?"

Bravo et merci à Cédric Villani pour sa belle réponse. Être atteint d’autisme: qu'est-ce que ça changerait?



Est-ce qu’en 2019 on pourrait arrêter de considérer les personnes atteintes d’autisme, notamment asperger, comme des phénomènes de foire ? https://t.co/MYe4rj5G53 — Léna Van Nieuwenhuyse (@lenavnwhs) November 28, 2019

Loin de s'arrêter à cette réponse, Quotidien persévère. "Est-ce qu'en tant que maire vous serez prêt à gérer l'imprévu ?", "Vous avez un côté tellement perché, qu'on se demande comment vous allez aider les gens à sortir leurs poubelles et gérer la circulation", "Est-ce que vous vous sentez assez émotionnellement solide ?" enchaîne le journaliste.

Des questions jugées déplacées par de nombreux internautes, pour qui, la réponse de Cédric Villani était parfaite. "Certains penseront sans doute qu'avoir un maire de Paris avec TSA (trouble du spectre autistique, ndlr) aiderait à faire évoluer la société française sur sa relation avec l'autisme. Perso, je ne le crois pas", réagit Aspergirl, militante et autrice d'un blog sur le syndrôme d'Asperger dans une série de tweets.

Certains penseront sans doute qu'avoir un maire de Paris avec TSA (& qui le revendique, j'entends...) aiderait à faire évoluer la société française sur sa relation avec l'autisme. Perso, je ne le crois pas.

⬇️ — 🌈 Lєs Tribuℓations d'unє Δspєrɠirℓ (@TribulAspergirl) November 28, 2019

Toujours, dans tous mes combats j'y suis allé avec mon cœur, ma sincérité sans chercher à me gommer Cédric Villani Partager la citation





En attendant le scrutin de mars prochain, celui qui se présente sous l'étiquette de la majorité face au candidat officiel Benjamin Griveaux préfère prendre sa différence comme une force. Il profite d'ailleurs de l'interview de Quotidien pour renouveler son engagement.



"Quelque chose qui me rend fou, c'est ce bruit qui commence à se répandre que j'ai quelque chose à cacher. Que je suis insincère, bon sang... Toujours, dans tous mes combats j'y suis allé avec mon cœur, ma sincérité sans chercher à me gommer, tel que je suis", conclut-il.