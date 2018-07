Tanguy Pastureau : Mickey, Minnie, Hollande et Hidalgo

publié le 26/02/2017 à 09:09

François Hollande n’est pas allé seulement au Salon de l’Agriculture samedi 25 février, il s’est aussi rendu à Disneyland Paris, le parc de Winnie l’Ourson, Rifi, Fifi, Loulou, que des personnages sans slip, c’est comme le Cap d’Agde mais pour les gosses. Tous étaient là sauf Donald, abattu pour cause de grippe aviaire.



Le parc a 25 ans. Vingt-cinq ans que dans le Space Mountain on a le cerveau qui se retourne, on entre on est Luc Ferry, on ressort on est Didier Deschamps. Vingt-cinq ans qu’on fait le petit train de la mine, c’est comme Germinal mais sans communistes, et qu’on tremble de peur dans la maison hantée en se disant "ça pourrait être pire, je pourrais être au siège du Modem et voir Bayrou, le fantôme du lieu, errer dans le couloir qui mène aux WC avec un T-shirt 'En Marche !'".

Disneyland, c’est magique : on peut se prendre en selfie avec Tigrou et faire l’amour avec Coco Lapin, en 7 secondes derrière l’attraction Peter Pan, un manège sur Macron qu’on voit voler en collant moule-sexe. À Disneyland, on peut acheter un serre-tête oreilles de Mickey, c’est le seul lieu où l'on paye pour avoir l’air con, avec le club hot si on y va pile le soir où on réalise qu’on est allergique au cuir de mouton.



François Hollande est arrivé à 17h à l’hôtel Newport de Disneyland, suite Rox et Rouky, on lui a remis le Pinocchio d’or, rapport à ses promesses non tenues, puis un type lui a dit "Monsieur le président, j’ai la fée clochette à l’accueil pour vous", en fait il s’agissait de Ségolène Royal venue avec son nouvel ensemble vert pomme. Hollande a ensuite fait exclure Robin des Bois du parc, au motif que ça devait être un mélenchoniste, puis a descendu 4 coupettes. Ivre, il a tenté de brancher Pocahontas, en lui disant "Dans mon tipi en dur j’ai BeinSport et la clim, viens". Anne Hidalgo, maire de Paris, a elle aussi fêté les 25 ans de Disneyland...