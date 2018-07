Tanguy Pastureau : Macron, c'est le monde du silence

publié le 28/05/2017 à 09:40

Depuis qu’Emmanuel Macron est devenu président, il se tait. Ça fait trois semaines qu’on ne l’entend plus, on a l’impression d’avoir élu le Mime Marceau. Les boutiques Audika sont remplies de gens qui disent "Aidez-moi, je deviens sourd, pas moyen d’entendre Macron".



On se disait "Il est jeune, donc il va ouvrir un compte Snapchat et poster des vidéos lol où il fera "bouh" à Brigitte déguisé en yéti, puis on la verra elle crier "Bon dieu, j’ai cru que c’était Edouard Philippe"". Mais que dalle, il a tellement peur de déraper avant les législatives et de se planter qu’il n’ouvre plus la bouche, même pour manger, arrivé fin juin il pèsera 30 kilos, soit moins que l’égo de Jack Lang. Vous mettez un micro sous la face de Luchini, en une minute 15, il débite plus de mots que Macron pendant tout le mois de mai.

On pensait élire le Obama blanc, on se retrouve avec Bernardo dans Zorro

C’est la stratégie de la discrétion, on le voit plus, on l’entend plus, si ça se trouve il est mort, là ils sont en plein casting pour lui trouver un sosie et ont appelé tous les vainqueurs des élections Mister Camping depuis 2004. Si on le voit dans 15 jours débouler sur la 2 et dire à Pujadas, ou à Lapix, ou à Tex, selon l’humeur de la boss de France Télé "Putain, cong, on a bien bossé, hein !", on saura que c’est Mister Calanque qui a eu le job.

Cette rareté, c’est une stratégie, ils sont trois à faire ça, Goldman, Mylène Farmer, qui sort deux fois par an de son bain de sang de chauve-souris pour faire des photos où elle se tripote sous un crucifix rose gonflable, et Macron. C’est un président à l’ancienne, il a la com de Mitterrand en 84, une interview tous les 7 mois pour parler de la littérature et de la mort. On pensait élire le Obama blanc, connecté-cool, on se retrouve avec Bernardo dans Zorro, il va finir assis sur une mule en train de suivre un type masqué, c’est pas un mandat, c’est une soirée hot avec animaux.