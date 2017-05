Tanguy Pastureau : Macron, le président cool de la win

publié le 14/05/2017 à 08:50

Ça y est, nous y sommes, c’est la passation de pouvoirs. Et on s’en fiche, d’avoir zigouillé Louis XVI en 1793, parce que 220 ans après, on a toujours nos rois, la différence, c’est qu’on les élit. Ce jour, Macron, le roi de la com' et du selfie, va retrouver Hollande, le roi fainéant, à l’Élysée. Celui-ci, dans un dernier bâillement, va confier à son mini-moi le code nucléaire, 6969, car il l’a changé pour la dernière fois au moment au début de sa relation avec Julie Gayet, aujourd’hui ce serait 4 fois 0.



10h30, Macron, resté sur le perron de l’Élysée avec Brigitte, va voir partir Hollande, tel le gérant d’une maison d’hôte qui regarde se tailler le client qui lui a ruiné le buffet de chouquettes. Il va dire à Brigitte "Je suis heureux", elle va répondre "Ouais, bah va pas te gaver de Kit Kat pour autant, je te surveille".

Hollande va passer rue de Solférino, au siège du PS, pour un dernier discours, il va parler de ses succès, en une minute, puis de ses échecs, en 4h40. Puis il remettra les clés à Stéphane Plaza, chargé de liquider le bâtiment à la découpe en 120 studettes, lequel retirera les posters de Léon Blum et Jaurès en criant "Trop nul, la déco, allez zou, home staging, on met du Ikea".



10h35, Macron enfilera le grand collier de la Légion d’honneur, une grosse chaîne en or, la République c’est nul, arrive un beau mec, et trois quarts d'heure d’heure plus tard c’est Camping 3, si en plus Brigitte met une gourmette, on aura Patrick Chirac et Laurette Pic, la femme de Jacky.



11h30, une Marseillaise va retentir dans le jardin de l’Élysée, il fera beau puisque Hollande est parti, donc la mousson va le suivre, dans un mois, Tulle, c’est Venise. Puis 21 coups de canon seront tirés aux Invalides, un par année que Macron a passé en tant que personne majeure, si Juppé avait été élu, on en tirait 100. Ensuite, Emmanuel Macron va remonter les Champs-Élysées en voiture...