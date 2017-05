Tanguy Pastureau : Valls et Bayrou sont déjà fâchés

publié le 13/05/2017 à 09:40

"En Marche !", après la présidentielle, s’attaque donc aux législatives, et c’est la folie, car ils ont reçu 19.000 dossiers, il n’y a plus de boulot, donc tout le monde veut devenir député, c’est bien payé, on mange, puis on pionce, puis on croise Pénélope Fillon, puis on réalise que c’était un rêve, bien sûr, et qu’on était en train de pioncer.



Jeudi, Richard Ferrand, le monsieur âgé qui le premier a attiré à lui le jeune Macron en lui offrant des bonbons, annonce 428 noms de candidats aux législatives. Parité totale, 214 hommes, 214 femmes, s’il en y a un qui change de sexe, c’est foutu. Et quasiment que des anonymes, dans le Finistère, il y a par exemple Graziella Melchior, c’est Stéphane Bern, proche de Macron, qui a demandé qu’il y en ait un avec un nom de roi. En Gironde, il y a Bérangère Couillard, rien qu’avec son nom, on sait qu’il va pas falloir la chercher. Et en Haute-Marne, Bérangère Abba, qui avait un nom à faire l’Eurovision, mais elle a pas été prise, donc s’est rabattue sur "En Marche !", comme tous les chômeurs.



Il y a aussi des stars, comme Marie Sara, ancienne torera, qui se retrouve dans le Gard face à Gilbert Collard du FN, elle a dit "Ça va être un beau combat", c’est inquiétant, parce que si elle croise l’autre, par réflexe, elle va lui trancher les oreilles et les parties, ça va être le seul type à ressembler à Van Gogh et à parler comme Catherine Laborde.



Et il y aurait pu avoir Manuel Valls, qui mardi, annonce qu’il est candidat "En Marche !", sans que personne soit au courant, lui c’est le roi de l’inscrute, c’est le loup du petit chaperon rouge, vous allez voir votre mamie, et dans son lit, il y a Valls pieuté avec la nuisette de mémé Renée, qui vous dit "Ben quoi ?, la porte était ouverte, j’espère que t’as apporté de la galette".



Là, Richard Ferrand dit "Il faut que Valls s’inscrive sur notre site", c’est le seul ex-Premier Ministre à se faire traiter comme un mec de 17 ans qui postule pour un job de plagiste. Macron, avant même d’avoir son labrador à l’Elysée, a pris le boulard, quand il va voir Merkel, je pense que le premier truc qu’il va faire, c’est lui signer un autographe avec marqué "Pour Angela, amitiés, Dieu". Et Emmanuel Macron s’est également fâché avec François Bayrou...