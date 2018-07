publié le 25/02/2018 à 20:10

Stéphane Travert est-il le ministre qui incarne le mieux l'expression "et en même temps", prêtée à Emmanuel Macron ? Une expression qui renvoie aux positions difficilement conciliables, voire aux équations impossibles. Invité de l'émission Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 25 février, le ministre de l'Agriculture a répondu aux questions de Benjamin Sportouch, responsable adjoint du service politique de RTL, de Christophe Jakubuszyn, de TF1/LCI et de Guillaume Roquette, du Figaro.



Pour Christophe Jakubuszyn, le ministre "a face à lui un Président qui veut modifier profondément l'agriculture. (...) On a de l'autre côté le ministre de l'Agriculture qui doit prendre acte du fait que son Président est dans cette dynamique-là. Sur le pouvoir d'achat, la santé, il est obligé d'être dans le compromis", souligne le journaliste.

Guillaume Roquette abonde dans ce sens. Avec l'accord en négociations avec le Mercosur, "on va importer plus de viande, et en même temps il dit que l'on va défendre les agriculteurs", étaye l'éditorialiste. "Ou bien c'est très habile, ou bien c'est une espèce de volonté de réussir tout et son contraire, qui moi me rappelle un peu François Hollande, et ça n'est pas forcément une bonne référence en termes d'efficacité et de crédit politique", tacle Guillaume Roquette.

Un engagement pris sur le pouvoir d'achat

Pour Benjamin Sportouch, Stéphane Travert est en effet obligé de composer avec ces contraintes. "En même temps il nous dit qu'il faut quand même être citoyen et que si l'on veut bien consommer, il faut peut-être payer un peu plus cher, et de l'autre côté, il nous assure qu'il n'y aura pas de baisse de pouvoir d'achat. Ce n'est pas ce que dit l'association UFC-Que Choisir", rappelle le journaliste de RTL. "C'est un engagement qu'il a pris, là au Grand Jury, en disant que le budget des Français ne sera pas grevé par la future loi sur l'alimentation."