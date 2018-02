publié le 25/02/2018 à 16:21

Stéphane Travert estime que c'est aux régions de verser ou non d'aides au maintien dans l'agriculture bio. Le ministre de l'Agriculture précise qu'il ne faut pas "stigmatiser ceux qui ne sont pas en bio". Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, il a ajouté que "les œufs au fripronil cet été que nous avons trouvé, il y avait des œufs bio dedans. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de savoir quelle est l'origine des produits que nous consommons sur la viande et les légumes".



En août dernier, l'affaire des œufs contaminés au fipronil avait touché toute l'Europe. "Au total quinze pays de l'Union européenne, de la France à la Roumanie, en passant par l'Allemagne et la Suède, ont été touchés par la présence de cet insecticide dans des œufs. Le fipronil, pourtant interdit chez des animaux destinés à la consommation, a été retrouvé dans un produit antiparasitaire 'falsifié', le DEGA 16, utilisé dans plusieurs élevages de volailles aux Pays-Bas et en Belgique", détaillait France info.