Stéphane Le Foll est l'invité de RTL

publié le 09/07/2018 à 07:18

Le 14 juin dernier, Stéphane Le Foll était élu maire du Mans (Sarthe), reprenant le siège occupé précédemment par Jean-Claude Boulard, décédé le 31 mai des suites d'une longue maladie. Après son échec dans la conquête de la direction du PS, qui a finalement échu à Olivier Faure, l'ancien ministre de l'Agriculture tente ainsi de trouver un nouvel élan.



Ce proche de François Hollande aura très certainement son mot à dire sur la situation actuelle du Parti socialiste, dont il ne se prive pas de critiquer la gestion par le nouveau Premier secrétaire. Il avait notamment, le mois dernier, vivement déploré le déménagement du siège du parti, estimant qu'"on aurait pu trouver d'autres solutions que de bazarder un siège historique".

À moins d'un an des élections européennes, le PS joue gros et tente d'entamer une reconstruction attendue par ses militants après les rudes échecs subis lors de la présidentielle et des législatives en 2017. Stéphane Le Foll aura également l'occasion de porter un jugement sur l'action d'Emmanuel Macron après un peu plus d'un an à l'Elysée.



