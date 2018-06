L'ancien ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll élu maire du Mans

Stéphane Le Foll, alors porte-parole du gouvernement et ministre de l'Agriculture, le 8 juillet 2015.

et AFP

publié le 14/06/2018 à 22:15

C'est un nouveau départ. L'ancien ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll a été élu ce jeudi 14 juin maire du Mans. Il tente ainsi de prendre un nouvel élan quelques mois seulement après son échec à la tête du PS. Le député de la Sarthe, âgé de 58 ans, a été élu avec 31 voix contre deux pour le candidat FN Emmanuel Dubois, alors que quarante élus siègent dans le groupe majoritaire au conseil municipal du Mans, dont la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Vingt-deux bulletins ont été jugés "litigieux".



L'opposition de droite, conduite par la présidente des Pays de la Loire Christelle Morançais (LR), n'avait pas présenté de candidat et annoncé son intention de voter blanc. Stéphane Le Foll a promis de s'attacher à "assurer la continuité" du mandat engagé par son prédécesseur Jean-Claude Boulard (PS), mort le 31 mai à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie. S'adressant à ceux qui n'avaient pas voté pour lui, il a affirmé "avoir conscience que ce moment est un moment singulier, un moment difficile".

"À nous de nous mettre au travail !", a-t-il lancé.

Élu à la tête de la métropole réunissant 19 communes

Conseiller municipal du Mans depuis 2001, Stéphane Le Foll avait été désigné la semaine dernière comme le candidat de la majorité municipale par 12 voix contre 9 par le groupe socialiste et apparentés. Il était opposé à deux autres socialistes, la députée Marietta Karamanli et le conseiller départemental Christophe Counil. L'ancien ministre de l'Agriculture (2012-2017) et ancien porte-parole du gouvernement (2014-2017) a également été élu jeudi à la tête de la métropole, qui rassemble 19 communes. Il l'a emporté par 45 voix contre 15 face au maire de Ruaudin Samuel Chevallier (UDI).

Le Mans Métropole compte plus de 210.000 habitants, pour environ 143.000 pour sa ville centre, qui était dirigée par Jean-Claude Boulard depuis 2001. Présent à ses funérailles, le président de la République Emmanuel Macron avait rendu hommage à "un ami et un soutien de la première heure". La suppléante de Stéphane Le Foll, Sylvie Tolmont (PS), qui l'avait déjà remplacé de 2012 à 2017, devrait lui succéder à l'Assemblée.

Une défaite mal digérée

Candidat malheureux au poste de premier secrétaire du Parti socialiste en début d'année, l'ancien ministre avait jeté l'éponge après être arrivé loin derrière Olivier Faure, président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée. Le texte d'orientation du candidat Le Foll n'avait recueilli que 26,10% contre 48,56% pour Olivier Faure, lors du premier tour le 15 mars.



Depuis sa défaite, l'ancien ministre de l'Agriculture ne manque pas une occasion de marquer son mécontentement, semblant avoir mal digéré sa défaite. Il y a quelques jours, il a encore critiqué le déménagement du siège du PS, voulu par Olivier Faure. "On aurait pu trouver d'autres solutions que de bazarder un siège historique", avait-il protesté.

Une trop grande bienveillance vis-à-vis du chef de l'État ?

Stéphane Le Foll est un des proches de l'ancien président dont il a été directeur de cabinet de 1997 à 2008, lorsque François Hollande dirigeait le PS. S'il se veut dans une opposition "résolue et intelligente" à Emmanuel Macron, ses détracteurs au PS alimentent volontiers le soupçon sur sa trop grande bienveillance vis-à-vis du chef de l'État, en rappelant qu'il n'a pas eu à affronter de candidat de la République En Marche aux législatives, et qu'il n'a pas pris parti pour Benoît Hamon avant le premier tour de la présidentielle.