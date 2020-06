publié le 22/06/2020 à 11:13

C'est une phrase qui a suscité la colère des syndicats de police. La porte-parole du gouvernement était l’invitée de l’émission Dimanche en politique ce dimanche 21 juin sur France 3. Interrogée sur l'interpellation violente d'une infirmière lors de la manifestation de soignants à Paris du 16 juin, Sibeth Ndiaye n'a pas fermement condamné les violences envers les forces de l'ordre, mais affirmé ne pas savoir "expliquer" à ses enfants "s’il est normal, ou pas, de jeter des pierres sur les forces de l’ordre".

"Moi je comprends l’émotion qu’a suscitée l’image qu’on a vu de son arrestation mais, en même temps, je ne saurais pas expliquer aujourd’hui à mes enfants s’il est normal, ou pas, de jeter des pierres sur les forces de l’ordre", a-t-elle assuré. "Ces propos, tenus par la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, sont indignes de ses fonctions", a réagi le syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN), sur Twitter.

"Nous en appelons désormais au président Emmanuel Macron ou au Premier ministre Édouard Philippe : de tels propos tenus par des ministres du gouvernement sont contraires aux valeurs de la République et contribuent au désordre sécuritaire de notre pays. Cela ne peut plus durer", s'est indigné le syndicat.



Ça n’est pas à la porte-parole du gouvernement de décider quelle doit être la décision de justice qui doit être prise Sibeth Ndiaye sur France 3. Partager la citation





Interrogée sur le sort de cette infirmière qui avait jeté des pierres sur les forces de l'ordre, la porte-parole du gouvernement avait pourtant assuré en début d'entretien que "la justice doit s’exercer de manière normale, comme pour n’importe quel citoyen". "Je ne vois pas en quoi il faudrait l’absoudre", avait en effet estimé Sibeth Ndiaye.

"Je crois que la justice, qui est parfaitement indépendante dans notre pays, doit juger en droit ce qu’il s’est passé. Ça n’est pas à la porte-parole du gouvernement de décider quelle doit être la décision de justice qui doit être prise", a finalement déclaré la porte-parole du gouvernement. En tentant de garder une certaine neutralité sur l'affaire, elle semble avoir commis un faux-pas en ne condamnant par les violences envers les forces de l'ordre.

"À un moment donné il faut qu’on soit capable de considérer que la justice est la même pour tous. Il peut y avoir des circonstances atténuantes, ça ne m’appartient pas de le dire", juge Sibeth Ndiaye. "On peut tous être amenés, dans des circonstances particulières, à être à bout de nerfs, est-ce que pour autant à ça justifie qu’on jette des pierres sur les forces de l’ordre ? Que dirions-nous au fils ou à la fille du CRS qui reçoit cette pierre dans le visage ? Que c’est pas grave, non on peut pas le dire", a-t-elle toutefois rappelé.

"Il faut que la justice se fasse en toute indépendance. Nous verrons ce que les juges auront à dire de cela", a conclu la porte-parole du gouvernement sur le sujet.