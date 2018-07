publié le 30/11/2016 à 11:38

"Les Feux de l’amour, ce feuilleton-là, c’est fini à la télé ! Mais Les Feux de l’amour Élysée-Matignon, c’est très loin d’être terminé", lance Nicolas Domenach. Il prévient : "La série reprendra trop bientôt : amour, passion, ambition et vanité. Ça va encore chauffer". Le journaliste poursuit : "Ne croyez surtout pas que nos héros sont fatigués. En particulier Manuel Valls, que les journaux ont décrit comme un vaincu qui aurait signé sa reddition, et déposé ses armes aux pieds de son vainqueur". Selon lui, "le Catalan n’est pas un Vercingétorix défait. Pas plus que François Hollande ne serait un César triomphant, ça se saurait".



"Un Président sortant à qui les sondages n’accordent aucune chance de victoire, ce chef déçu par l'opinion conserve-t-il encore une hauteur suffisante pour en imposer ?", interroge Nicolas Domenach. "Si François Hollande continue de descendre, et jusqu'à la cave - enfin à 5% des intentions de vote, ce que prophétisent les proches de Manuel Valls -, il ne serait plus qu’un mini-monarque à son couchant", prédit-t-il.