publié le 30/11/2016 à 06:15

Alors que Manuel Valls a récemment exclu de se présenter à la présidentielle de 2017 face à François Hollande, les sondages le donnent dans une bien meilleure position que le chef de l'État. Selon un sondage Odoxa pour L'Express et la presse régionale publié le 30 novembre, le Premier ministre bénéficie de 31 % d'opinions favorables, soit près du double de François Hollande à 17 %. Le chef du gouvernement gagne donc trois points en un mois, tandis que le président de la république en prend un. Mais de tels résultats ne cachent cependant pas la profonde impopularité du duo étatique auprès des Français. Avec respectivement 68 % et 83 % d'opinion défavorable, Manuel Valls et François Hollande sont en bien mauvaise posture pour annoncer une quelconque candidature.



Seuls 38 % des sympathisants de gauche pensent que François Hollande est un bon président, et 46 % trouvent que Manuel Valls est un bon Premier ministre.

Le bond de Fillon, encore et toujours...

Le nouveau champion de la droite, lui, n'a jamais été aussi populaire. Selon le sondage, François FIllon fait un bon de 11 points au classement des personnalités politiques, avec 37 % d'opinions favorables. Il rejoint Alain Juppé à la première place, en baisse de cinq points pour sa part. Puis viennentEmmanuel Macron avec 35 %, François Bayrou (27 %), Marine Le Pen et Ségolène Royal (26 %).

... mais beaucoup de récalcitrants

Si François Fillon semble traverser une période de liesse, il ne convainc pas tout le monde. Près de 44 % des personnes interrogées s'estiment déçus du résultat de la primaire de la droite. Quelque 48 % le trouve "trop à droite" sur les questions économiques et sociales. Et sur les sujets de société, ils sont 39 % à penser qu'il est "juste comme il faut", et 45 % à le juger encore une fois "trop à droite".