Marion Maréchal veut "réunir les droites divisées", dit Olivier Mazerolle

Marion Maréchal a inauguré son école politique pour la formation des cadres mais affirme ne pas vouloir revenir sur la scène politique. On peut y croire, car c'est son intérêt. Marion Maréchal fait comme Emmanuel Macron, elle se prépare avec patience et méthode. Elle a compris que la vie politique est en pleine recomposition, elle a compris que les partis politiques actuels n'ont pas d'avenir et elle s'est donc mise en retrait pour se préparer à saisir sa chance le moment venu. Elle a le temps, elle n'a que 28 ans.



Son objectif est de réunir les droites qui sont totalement divisées. Elle est convaincue que, quand elle était au pouvoir, la droite était contaminée par les idées de gauche. Pour elle, la droite fera la différence quand elle retrouvera le socle de ses valeurs. L'école qu'elle a inaugurée constitue un projet politique : tout faire pour sortir la France de sa léthargie révolutionnaire et réhabiliter le conservatisme.

Son école ne suffira pas pour elle à réussir. Mais elle possède le dynamisme, l'intelligence, une manière de s'exprimer qui prouve qu'on peut-être conservatrice sans être coincée. Elle va devoir ne pas se tromper sur le moment de revenir en politique, ni trop tôt ni trop tard. Quelque soit le moment, l’atterrissage risque d'être rude.