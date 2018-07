publié le 26/07/2016 à 19:42

Moins de deux semaines après l'attentat du 14 juillet, la France a de nouveau été frappée par les terroristes de Daesh. Ce mardi 26 juillet au matin, deux "soldats" de Daesh sont entrés dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime, et ont égorgé le prêtre, Jacques Hamel, âgé de 86 ans. Un autre paroissien a aussi été victime des deux hommes. Il se trouve encore actuellement entre la vie et la mort. À la suite de l'attaque, les deux forcenés ont été abattus par la BRI et le RAID.



Les réactions politiques ne se font pas attendre, après ce dramatique événement. La députée Front national du Vaucluse, Marion Maréchal Le Pen, a annoncé sur Twitter sa décision de s'engager dans la réserve militaire. "Face à la menace qui pèse sur la France, j'ai décidé de rejoindre la réserve militaire. J'invite tous les jeunes patriotes à faire de même", a-t-elle déclaré. Plus tôt dans la journée, elle avait clamé : "Ils tuent nos enfants, assassinent nos policiers et égorgent nos prêtres. Réveillez-vous !", sur le même réseau social.

Face à la menace qui pèse sur la France, j'ai décidé de rejoindre la réserve militaire.

J'invite tous les jeunes patriotes à faire de même. — Marion Le Pen (@Marion_M_Le_Pen) 26 juillet 2016

L'actualisation de la loi de programmation militaire pour 2014 - 2019 prévoit un appel renforcé à la réserve, en particulier en ce qui concerne la protection du territoire national. À terme, c'est 40.000 réservistes opérationnels que veut atteindre le ministère de la Défense. Si la députée veut réellement intégrer l'armée, il lui faudra remplir certaines conditions d'admission. D'après le ministère de la Défense, il faut être citoyen français, âgé d'au moins 17 ans, être en règle au regard des obligations du service national, ne pas avoir été condamné à la perte de ses droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public et posséder les aptitudes requises, notamment physiques.