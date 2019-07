publié le 15/07/2019 à 19:00

C'est un choix qui a surpris tout le monde. Lundi 15 juillet, Laurence Sailliet, jusqu'ici porte-parole du parti Les Républicains, a annoncé sa démission, pour devenir chroniqueuse dans l'émission hebdomadaire Balance ton Post de Cyril Hanouna, diffusée sur C8. Elle y retrouvera une autre recrue d'un tout autre bord politique, l'ex-porte-parole de La France insoumise Raquel Garrido.

Invitée de RTL Soir ce lundi, elle a expliqué ce qui l'avait poussé à prendre sa décision, tout en soulignant qu'elle quittait son parti en très bons termes. "Je reste très attachée à ma famille politique, (...) mais à 46 ans, j'avais envie de faire autre chose", affirme Laurence Sailliet.

Celle qui souhaite désormais s'exprimer "en son nom et de manière très libre" est "très contente d'intégrer" l'équipe de Cyril Hanouna. "Balance ton Post est une vraie émission politique, qui attire un public jeune et où l'on peut débattre sans agressivité. Il faut le faire en toute humilité", poursuit-elle.

Et à ceux qui disent qu'elle a cédé à l'appât du gain en mettant de côté ses convictions, elle répond : "Je ne pourrai pas empêcher de penser les jaloux, les grincheux, les has been, les gens qui pensent que la politique doit se faire dans un microcosme avec quelques bien-pensants parisiens. Mais ça m'est égal, les gens peuvent me critiquer ça ne me touche absolument pas. Comme disait Nicolas Sarkozy : 'J'ai le cuir épais'", conclut la future femme de télévision.